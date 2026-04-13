Roberto Firmino, à direita, no jogo entre Al-Hilal e Al-Sadd - Divulgação/Al-Sadd

Roberto Firmino, à direita, no jogo entre Al-Hilal e Al-SaddDivulgação/Al-Sadd

Publicado 13/04/2026 22:34

O brasileiro Roberto Firmino viveu um dia especial no Oriente Médico. Isso porque, nesta segunda-feira (13), Al-Sadd avançou às quartas de final da Champions League da Ásia e também sagrou-se campeão nacional no Catar.

"É um daqueles dias que ficarão marcados na minha vida e na minha carreira. Já entramos em campo sabendo do nosso título no Catar, o que até foi um combustível a mais para o jogo, que sabíamos que seria muito difícil pela qualidade do Al Hilal", disse Firmino.

"E foi uma grande partida das duas equipes, o tal jogo lá e cá, emocionante para o torcedor. Ajudei o time com um gol e, depois, perdi meu pênalti, mas parecia estar escrito que essa vaga seria nossa. Deus sabe de tudo e tive que passar por essa provação. Avançamos e toda a glória a Ele", completou.

O título sem entrar em campo

Mais cedo, o vice-líder Al-Shamal, que estava na disputa pelo título, perdeu para o Qatar SC por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Roberto Firmino sagrou-se campeã sem precisar entrar em campo pela liga nacional. Al-Sadd não pode mais ser alcançado na tabela de classificação e garantiu o título.

Classificação na Champions

Mais tarde nesta segunda-feira (13), Al-Sadd enfrentou Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. O tempo regulamentar terminou com empate em 3 a 3.

O Hilal ficou três vezes em vantagem no placar, mas a equipe do Catar buscou o empate. O último gol, inclusive, foi marcado por Firmino.

O empate persistiu na prorrogação, e o confronto foi para os pênaltis. Firmino desperdiçou sua cobrança, mas Al-Sadd venceu por 4 a 2 e avançou no torneio. O adversário das quartas será o Vissel Kobe, do Japão.