Comemoração de Noah Okafor - Paul Ellis / AFP

Comemoração de Noah OkaforPaul Ellis / AFP

Publicado 13/04/2026 19:18 | Atualizado 13/04/2026 19:19

Inglaterra - O Leeds contou com dois gols de Noah Okafor para vencer o Manchester United por 2 a 1 em Old Trafford, nesta segunda-feira (13), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante suíço foi alvo do Flamengo em 2025 . Casemiro descontou para time da casa, que viu Lisandro Martínez ser expulso na etapa complementar.

O Manchester United soma 55 pontos e aparece na terceira posição do campeonato. Já o Leeds tem 36 e ocupa o 15º lugar - a distância para o Tottenham, primeiro time dentro do Z-3, é de seis pontos.

No jogo desta segunda-feira (13), Okafor abriu o placar aos cinco minutos e ampliou a vantagem aos 29 do primeiro tempo. Já na etapa complementar, Lisandro Martínez foi expulso após dar um puxão no cabelo de Calvert-Lewin. O árbitro foi ao monitor do VAR e aplicou o vermelho aos 11 minutos.

Mesmo com um jogador a menos, o United conseguiu diminuir. Após cobrança de falta pelo lado direito, a bola chegou até Casemiro, que estava livre de marcação. O volante finalizou de cabeça para balançar a rede aos 24. Porém, apesar do gol, o United não conseguiu buscar o empate.

Agenda

Agora, os dois times viram a chave para a próxima rodada do Campeonato Inglês. O Manchester United vai enfrentar o Chelsea no sábado (18), a partir das 16h (de Brasília), em Stamford Bridge. No mesmo dia, mas às 11h (de Brasília), o Leeds encara o Wolverhampton em Elland Road.