Comemoração de Noah OkaforPaul Ellis / AFP
Ex-alvo do Flamengo faz dois gols em vitória do Leeds sobre o Manchester United
Casemiro descontou para os Red Devils
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Dominic Frimpong não resistiu aos ferimentos
Ex-atacante de Fluminense e Botafogo é o novo técnico de time da Série B
Clube informou que ele assinou contrato válido até 30 de novembro de 2026
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