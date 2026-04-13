Escudo do América-MGDivulgação/América-MG
Ex-atacante de Fluminense e Botafogo é o novo técnico de time da Série B
Clube informou que ele assinou contrato válido até 30 de novembro de 2026
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