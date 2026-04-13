Escudo do América-MG - Divulgação/América-MG

Escudo do América-MGDivulgação/América-MG

Publicado 13/04/2026 18:40

Belo Horizonte - O América-MG anunciou, nesta segunda-feira (13), a contratação do técnico Roger Silva, que teve passagens por Fluminense Botafogo como jogador. Ele chega ao Coelho para substituir Alberto Valentim e firmou vínculo até 30 de novembro de 2026.

"Nos últimos anos, Roger se destacou por grandes trabalhos. Em 2024, à frente do Athletic-MG, foi vice-campeão da Série C e garantiu o acesso da equipe mineira à Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada seguinte, comandou o Londrina na campanha de acesso à Série B. Já em 2026, sagrou-se campeão pernambucano com o Sport", diz um trecho da nota publicada pelo clube mineiro.

América-MG anunciou a contratação do técnico Roger Silva Divulgação/América-MG

Roger, de 41 anos, estava livre no mercado desde março. No dia 23 daquele mês, o Sport anunciou a saída do treinador. Ele chega ao América-MG com os auxiliares Renato Gheller e Eduardo Abdo.

Além de Athletic, Londrina e Sport, Roger também teve experiência como treinador nos seguintes clubes: Inter de Limeira (onde começou); Pouso Alegre; Manaus; e Primavera.