Neymar ao lado da camisa da seleção brasileira - Reprodução/YouTube @NeymarJr

Neymar ao lado da camisa da seleção brasileiraReprodução/YouTube @NeymarJr

Publicado 13/04/2026 17:20

Neymar divulgou mais um vídeo em seu canal no YouTube em que mostra os bastidores de sua vida fora de campo. No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira (13), ele apresentou o acervo pessoal.

Em determinado momento do vídeo, Neymar mostra a camisa que usou quando marcou na partida contra a Croácia, válida pelas quartas de fina da Copa do Mundo de 2022, e a apontou como a "mais dolorida". O meia-atacante marcou na prorrogação, mas os europeus buscaram o empate e eliminaram a seleção brasileira nos pênaltis.

"Essa é a camisa mais dolorida, foi com essa que fiz o gol sobre a Croácia. Então, ela machuca um pouquinho", admitiu Neymar.

Jogo contra a Croácia

No dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil enfrentou a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. A Amarelinha abriu o placar no primeiro tempo da prorrogação. Na segunda etapa, porém, os europeus deixaram tudo igual: 1 a 1. Nos pênaltis, a Seleção perdeu por 4 a 2 e se despediu do torneio.