Neymar ao lado da camisa da seleção brasileiraReprodução/YouTube @NeymarJr

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Neymar divulgou mais um vídeo em seu canal no YouTube em que mostra os bastidores de sua vida fora de campo. No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira (13), ele apresentou o acervo pessoal.
Em determinado momento do vídeo, Neymar mostra a camisa que usou quando marcou na partida contra a Croácia, válida pelas quartas de fina da Copa do Mundo de 2022, e a apontou como a "mais dolorida". O meia-atacante marcou na prorrogação, mas os europeus buscaram o empate e eliminaram a seleção brasileira nos pênaltis.   
"Essa é a camisa mais dolorida, foi com essa que fiz o gol sobre a Croácia. Então, ela machuca um pouquinho", admitiu Neymar.
Jogo contra a Croácia
No dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil enfrentou a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. A Amarelinha abriu o placar no primeiro tempo da prorrogação. Na segunda etapa, porém, os europeus deixaram tudo igual: 1 a 1. Nos pênaltis, a Seleção perdeu por 4 a 2 e se despediu do torneio.
Em recente vídeo no canal, Neymar relembrou a eliminação e contou bastidores daquele dia depois de ir para o hotel. Ao descrever o sentimento com a reação das pessoas ao seu redor, ele chegou a dizer que viu como seria seu enterro.