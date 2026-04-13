Neymar ao lado da camisa da seleção brasileiraReprodução/YouTube @NeymarJr
Neymar mostra acervo e aponta camisa 'mais dolorida'
Jogador compartilhou mais um vídeo com bastidores de sua vida fora de campo
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