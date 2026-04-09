Neymar se emocionou após a eliminação da seleção brasileiraNelson Almeida / AFP
Neymar relembra eliminação na Copa e conta bastidores: 'Vi meu enterro como vai ser'
Camisa 10 descreveu o sentimento com a reação das pessoas
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