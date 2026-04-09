Neymar se emocionou após a eliminação da seleção brasileira - Nelson Almeida / AFP

Neymar se emocionou após a eliminação da seleção brasileiraNelson Almeida / AFP

Publicado 09/04/2026 17:30 | Atualizado 09/04/2026 17:37

Santos - Neymar trouxe bastidores ao relembrar a eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2022 . Em vídeo divulgado no canal do YouTube do jogador nesta quinta-feira (9), o camisa 10 detalhou o clima e chegou a dizer que viu como seria seu enterro.

Ele contou a história em um almoço do Santos. No vídeo, é possível ver Neymar conversando com auxiliar Cesar Sampaio, o atacante Robinho Jr e o volante Willian Arão.

"A gente foi para o hotel depois do jogo e parecia que o mundo tinha acabado. A gente estava reencontrando os familiares pouco a pouco e era tipo 'The Walking Dead'. Todo mundo passava do teu lado meio sério, fazia cara tipo: "que m***". Eu vi meu enterro como vai ser. Juro! Estava numa salinha, eu sentado e ia chegando minha família. Todo mundo meio com o olho todo vermelho. Todo mundo me cumprimentava e não falava p*** nenhuma", disse Neymar.

"Eu fiquei uns cinco minutos olhando e ninguém falava nada. Todo mundo ao redor só te olhando. C***, parece que eu tô dentro de um caixão e todo mundo olhando e falando: 'c***, viveu hein, moleque (risos), era bom, hein'. Esse sentimento. Eu falei: 'vou para o meu quarto, não estou legal, estou passando mal'. Eu fui falar com o Marquinhos, que não queria ver ninguém também. Fui embora. Maior sentimento de m***", completou.

No dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil enfrentou a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. A Amarelinha abriu o placar no primeiro tempo da prorrogação. Na segunda etapa, porém, os europeus deixaram tudo igual: 1 a 1. Nos pênaltis, a Seleção perdeu por 4 a 2 e se despediu do torneio.