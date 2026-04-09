Bandeira do Barcelona - Divulgação/X @FCBarcelona

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Publicado 09/04/2026 16:02

Espanha - O Barcelona anunciou, nesta quinta-feira (9), que apresentou uma queixa à Uefa relativa "aos acontecimentos da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões", contra o Atlético de Madrid, que venceu por 2 a 0 . O clube catalão considera que houve uma decisão da arbitragem contrária à norma vigente, com impacto direto no desenrolar do jogo e também no resultado.

"A reclamação centra-se numa ação específica. Aos 54 minutos do jogo, após o reinício correto da partida, um jogador adversário tocou a bola com a mão dentro da área sem que o pênalti correspondente fosse assinalado. O FC Barcelona entende que esta decisão, juntamente com a grave falta de intervenção do VAR, constitui um erro importante.", diz um trecho da nota do clube.

O lance aconteceu no segundo tempo, e o Atlético de Madrid vencia a partida por 1 a 0. O Barça já estava com um a menos, pois Pau Cubarsí foi expulso na reta final da primeira etapa.

"Não entendo o que aconteceu naquela situação em que o goleiro inicia a jogada e o defensor (Pubill, que já tinha amarelo) para com a mão e depois volta a jogar. Para mim, é claramente cartão vermelho, ou duplo amarelo, e há um cartão vermelho e pênalti. E talvez isso tivesse mudado de forma completamente diferente. É assim, temos de aceitar isso", destacou Hansi Flick.



Veja a nota na íntegra:

O FC Barcelona informa que, no dia de hoje, o departamento jurídico do clube apresentou uma queixa formal à UEFA relativamente aos acontecimentos ocorridos na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Atlético de Madrid. O clube considera que houve uma decisão da arbitragem contrária à norma vigente, com impacto direto no desenrolar e no resultado do jogo.



A reclamação centra-se numa ação específica. Aos 54 minutos do jogo, após o reinício correto da partida, um jogador adversário tocou a bola com a mão dentro da área sem que o pênalti correspondente fosse assinalado. O FC Barcelona entende que esta decisão, juntamente com a grave falta de intervenção do VAR, constitui um erro importante. Consequentemente, o clube solicitou a abertura de uma investigação, o acesso às comunicações com o árbitro e, se for caso disso, o reconhecimento oficial dos erros e a adoção das medidas adequadas.



Nesse mesmo sentido, o FC Barcelona considera que não é a primeira vez que, em edições recentes da Liga dos Campeões da UEFA, decisões arbitrais incompreensíveis prejudicaram seriamente a equipe, gerando uma clara desvantagem comparativa e impedindo-a de competir em igualdade de condições com outros clubes.