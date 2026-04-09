Marco Antônio, ex-lateral - Reprodução/TV Globo

Marco Antônio, ex-lateralReprodução/TV Globo

Publicado 09/04/2026 14:15

Rio - Campeão mundial com a seleção brasileira em 1970 e ídolo do Fluminense, Marco Antônio foi internado em estado grave no Caxias D'Or, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O ex-lateral, que é pai de Marcelo Salles, auxiliar de Renato Gaúcho no Vasco, deu entrada no hospital na quarta-feira (8). Ele enfrenta complicações de saúde e perdeu muito peso.

Ídolo do Fluminense, Marco Antônio vestiu a camisa tricolor entre 1969 e 1976. O ex-lateral disputou 330 jogos, marcou 28 gols e conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro de 1970 e os Cariocas de 1969, 1971, 1973 e 1975. Ele integrou a "Máquina Tricolor", que contava com campeões mundiais de 1970 como Félix, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju e Rivellino, além do próprio Marco Antônio.

Revelado pela Portuguesa Santista, Marco Antônio também teve passagem de sucesso pelo Vasco, onde conquistou o título do Campeonato Carioca em 1977. No Cruz-Maltino, disputou 282 jogos e marcou 21 gols entre 1976 e 1980. Após a passagem pelo clube, defendeu o Bangu entre 1981 e 1983, onde fez 106 jogos e sete gols, além do Botafogo entre 1983 e 1984, antes de aposentar.

Já pela seleção brasileira, Marco Antônio disputou 52 jogos e marcou um gol. Além do título mundial em 1970, ele também disputou a Copa do Mundo de 1974 e foi campeão de outros torneios da época, como Copa Roca (1971 e 1976), que era uma espécie de Superclássico das Américas, além do Torneio Bicentenário de Independência dos Estados Unidos (1976), que contou com a participação de Inglaterra e Itália.