Gabriel Medina é tricampeão mundial de surfe - Jerome Brouillet / AFP

Gabriel Medina é tricampeão mundial de surfeJerome Brouillet / AFP

Publicado 09/04/2026 16:30 | Atualizado 09/04/2026 16:58

Rio - A temporada de 2026 da Liga Mundial de Surfe começou com show dos brasileiros. Quatro surfistas seguem vivos na disputa pela vitória na etapa de Bells Beach, na Austrália, o que pode acontecer na madrugada desta sexta-feira (10). Entre eles, estão na disputa o atual campeão Yago Dora, o tricampeão mundial Gabriel Medina, além dos irmãos Samuel e Miguel Pupo.

Atual campeão, Yago Dora eliminou o compatriota Mateus Herdy na primeira rodada e superou o francês Marco Mignot na segunda rodada, em uma vitória apertada por 12.67 a 12.33. O catarinense enfrentará o italiano Leonardo Fioravanti, que superou o brasileiro e bicampeão mundial Filipe Toledo na segunda rodada de Bells Bech. O vencedor enfrentará Gabriel Medina ou Samuel Pupo.

Há grande chance de um brasileiro chegar à final em Bells Beach. Atual campeão, Yago Dora é o favorito contra o italiano Fioravanti e, caso confirme a vitória, enfrentará Medina ou Pupo na semifinal. Do outro lado da chave, Miguel Pupo está sozinho e encara o havaiano Barron Mamiya nas quartas de final. Na semifinal, pode pegar o americano Griffin Colapinto ou o japonês Kanoa Igarashi.

De volta a Liga Mundial após um ano ausente por causa de uma grave lesão no ombro, Gabriel Medina voltou com fome de vitória. Na primeira rodada, o tricampeão eliminou o mexicano Alan Cleland. Já na segunda rodada, superou o compatriota e campeão olímpico Italo Ferreira numa disputa acirrada por 15.60 a 14.66. No duelo, Medina e Italo deram um show de aéreos.

Os irmãos Pupo também surpreenderam na estreia na temporada. Adversário de Medina nas quartas de final, Samuel eliminou o australiano Jack Robinson na primeira rodada e o indonésio Rio Waida na segunda fase. Já Miguel, por sua vez, passou pelos australianos Joel Vaughan e George Pittar antes do duelo contra Mamiya nas quartas de final.

Novo regulamento em 2026

A Liga Mundial de Surfe fez mudanças no regulamento. Em 2026, o campeão será novamente definido nos pontos corridos, como já ocorreu no passado. Desde 2021, os cinco melhores disputavam um mata-mata, chamado de "Finals", em Trestles para definir o campeão da temporada. O quinto colocado enfrentava o quatro, o vencedor encarava o terceiro e, assim, até definir o adversário do líder, que disputava apenas uma bateria no dia.

Nesta temporada, a WSL volta ao formato antigo, adotado até 2019, para definir o campeão. Ao todo, serão 11 etapas em 2026, incluindo a etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, prevista entre os dias 19 e 27 de junho. Esta será a última etapa antes da paralisação para a Copa do Mundo, que já estará em andamento. Depois, a Liga Mundial retorna em agosto. A última etapa será em Pipeline, no Havaí, entre 8 e 20 de dezembro.

Nas últimas 11 temporadas, o Brasil foi campeão mundial oito vezes. Gabriel Medina é detentor de três títulos mundiais, enquanto Filipe Toledo conquistou dois. Por fim, o país ainda teve Adriano de Souza, Italo Ferreira e Yago Dora campeões uma vez cada. No período, apenas o havaiano John John Florence, com três títulos, superou os brasileiros. Pelo segundo ano consecutivo, ele está fora do Circuito Mundial, por decisão pessoal.