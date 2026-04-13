Cantora Chappell Roan se viu envolvida em polêmica com Jorginho, do Flamengo - AFP

Cantora Chappell Roan se viu envolvida em polêmica com Jorginho, do FlamengoAFP

Publicado 13/04/2026 16:33

recebeu esclarecimentos da cantora após o incidente em um hotel em São Paulo e disse acreditar que a situação não teve participação direta da artista.

polêmica envolvendo Jorginho, sua família e Chappell Roan parece ter chegado ao fim. O volante do Flamengo afirmou em postagem nas redes sociais queapós o incidente em um hotel em São Paulo e

"Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger a minha família, e foi exatamente isso que fiz", disse.



O jogador contou que mudou de entendimento sobre o caso depois que Chappell entrou em contato com sua esposa, Catherine Harding. Segundo ele, a partir dessa conversa, ficou claro que a cantora não sabia do fato de um segurança ter ido tirar satisfação com a filha de 11 anos durante o café da manhã do hotel.

"Embora ainda não saibamos o que o motivou a se aproximar delas, e não acreditemos que uma criança de 11 anos tomando café da manhã possa ser vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, ficou claro que ele não estava agindo em nome da Chappell. Foi, em ultima análise, um mal-entendido nesse sentido, e fico feliz em deixar claro isso. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa", escreveu Jorginho.



A alegação do segurança pela abordagem



o segurança Pascal Duvier assumiu ter abordado a filha de Jorginho. Ele

Após a repercussão negativa do caso,. Ele afirmou que trabalhava para outro artista que também se apresentaria no Lollapalooza e alegou preocupação com questões de segurança para agir por conta própria.

O profissional, entretanto, negou ter agido de forma agressiva ou causado desconforto à criança.



Torcida do Flamengo pressionou Chappell Roan



Após Jorginho desabafar nas redes sociais sobre a situação vivida pela enteada que é considerada filha por ele, a situação gerou reação de torcedores do Flamengo. Eles inundaram o perfil da cantora com críticas à postura dela e do segurança.

A artista, então, publicou vídeo e negou qualquer envolvimento direto na abordagem. O episódio aconteceu no dia 21 de março, durante a passagem da artista pelo Brasil para o Lollapalooza. O episódio aconteceu no dia 21 de março, durante a passagem da artista pelo Brasil para o Lollapalooza.

Na primeira versão, o volante do Flamengo afirmou que sua esposa e filha foram abordadas de maneira agressiva durante o café da manhã no hotel. Segundo ele, a criança apenas observou a cantora de longe, por ser fã, e ficou muito abalada pelo que aconteceu.

Jorginho explica o que aconteceu



"Quero atualizar vocês sobre o que aconteceu no fim de semana do Lolla. Nas últimas semanas muita coisa foi dita, e agora que novas informações vieram à tona, senti que era importante esclarecer tudo.

Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade é, e sempre será, proteger a minha família, e foi exatamente isso que fiz.

Quero deixar claro também que a situação ocorreu conforme foi descrita originalmente. Na época, agimos com base nas informações que tínhamos naquele momento. Desde então, tomei ciência de novas informações que mudaram meu entendimento sobre partes do ocorrido. A Chappell Roan se pronunciou publicamente, entrou em contato de forma privada com a Catherine, e nossas equipes também conversaram diretamente. Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não

havia pedido para ninguém se aproximar delas. Ela demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha.

O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista no hotel naquele momento. Embora ainda não saibamos o que o motivou a se aproximar delas, e não acreditemos que uma criança de 11 anos tomando café da manhã possa ser vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, ficou claro que ele não estava agindo em nome da Chappell.

Foi, em última análise, um mal entendido nesse sentido, e fico feliz em deixar claro isso. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação causou na Chappell Roan, na Catherine, na Ada e na nossa família.

O que eu sempre vou defender é a minha família. Mas também sei reconhecer quando as coisas não eram exatamente como pareceram no primeiro momento. Obrigado pela solidariedade que recebemos nesse momento sensível. Quero, no entanto, deixar uma coisa bem clara: não compactuo com discurso de ódio nem com ataques online, de nenhum lado. Respeito, empatia e humildade são valores que carrego e que

ensino para a minha família todos os dias.

Considero este assunto encerrado da minha parte."







