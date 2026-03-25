Segurança nega ligação com Chappell Roan após confusão com filha de Jorginho em hotel - Reprodução Instagram

Segurança nega ligação com Chappell Roan após confusão com filha de Jorginho em hotelReprodução Instagram

Publicado 25/03/2026 22:59

Rio - O segurança Pascal Duvier se manifestou nesta quarta-feira (25) sobre a confusão envolvendo a filha de 11 anos do jogador Jorginho, em um hotel em São Paulo, e negou qualquer ligação com Chappell Roan.



Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que não integra a equipe da cantora e que sua atuação não teve relação com ela. “Minhas ações não foram realizadas em nome de Chappell Roan, de sua equipe de segurança, de seus empresários ou de qualquer outra pessoa”, escreveu. Segundo Duvier, ele estava no local a trabalho para outra pessoa e tomou a decisão com base em informações do hotel, em situações anteriores e no que considerou um ambiente de risco.

fotogaleria

O segurança também disse que conversou com a mãe da criança e classificou o episódio como “lamentável”, embora sustente que a abordagem foi feita “calma e com boas intenções”.



A confusão veio à tona após Jorginho relatar que a filha, fã da cantora, se aproximou da mesa onde Chappell Roan estava durante o café da manhã, no sábado (21), para confirmar se era a artista. Segundo o jogador, após retornar ao lugar, ela e a mãe foram abordadas de forma “extremamente agressiva” por um segurança, que teria cobrado respeito e ameaçado registrar uma reclamação, enquanto a menina chorava.



Chappell Roan, que está no Brasil para o Lollapalooza 2026, já havia negado qualquer envolvimento de sua equipe no caso.



Pascal Duvier atua há décadas na segurança de celebridades e ficou conhecido por trabalhar com Kim Kardashian durante o assalto sofrido pela empresária em Paris, em 2016. Na ocasião, ele não estava com ela no momento do crime e foi demitido depois.



A criança envolvida é filha de Catherine com o ator Jude Law. Jorginho e Catherine estão casados desde 2020.