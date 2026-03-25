Zé Felipe comenta possível volta com Ana Castela - Reprodução Instagram

Zé Felipe comenta possível volta com Ana CastelaReprodução Instagram

Publicado 25/03/2026 18:24

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, decidiu não fugir da pergunta que muita gente queria fazer. Nesta quarta-feira (25), ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, o cantor foi questionado se existia chance de reatar com Ana Castela, de 22, e respondeu de forma direta e sincera.

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“Vamos lá. Primeiro, namorar comigo não é fácil, mano. O combo é muito grande, vocês me entendem? Ainda mais uma menina de 22 anos. Eu tenho três filhos. Da mesma forma que tem muita gente que gosta de mim aqui, tem muita gente que não gosta e quem sofre é quem tá em volta”, afirmou o artista, que já foi casado com Virginia Fonseca.Na sequência, ele reconheceu que o peso da relação partia mais dele do que dela. “Ela falou que nunca pesou pra ela, mas isso me pesava, entende? Eu senti a bagunça que eu fiz ali”, continuou.Apesar do fim, o cantor deixou claro que o carinho permanece. “A carinha, a admiração, a amizade… Os amigos da Ana hoje são meus amigos. A família, eu amo a família da Ana. Isso é pra sempre, mano. Mas o combo de namorar comigo não é fácil”, completou.O término do casal foi anunciado em dezembro de 2025, poucos dias após passarem o Natal juntos em Goiânia, ao lado das famílias e dos filhos de Zé Felipe com Virginia Fonseca: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na época, o artista usou os Stories para comunicar a separação e destacou a importância da cantora em sua vida.