Missa em memória da atriz Berta Loran foi celebrada Igreja Nossa Senhora de Copacabana Divulgação
Nascida na Polônia, a artista, que faleceu em setembro de 2025, aos 99 anos, marcou história nos palcos e na TV, sendo reconhecida como uma das maiores comediantes de todos os tempos.
Em 2016, Berta teve sua vida retratada em biografia assinada pelo produtor cultural João Luiz Azevedo, responsável, também, pela iniciativa da missa.
Nas redes sociais, Clarita Paskin, sobrinha da atriz, prestou uma homenagem. "(...) Ela sempre foi (e sempre será!) uma querida! Atriz completa de teatro, cinema e televisão, diretora, sua vida foi o palco, sua arte, seu modo de se sentir completa, feliz! Quando ainda tinha forças para nos acompanhar em almoços, lanchinhos e jantares, era sempre reconhecida pelo seu público que insistia em lhe cumprimentar por onde quer que passasse, demonstrando sua adoração por ela, pelos seus inesquecíveis personagens, seu talento. (...) Uma artista plena, dedicada ao extremo à arte de representar, de entreter, fazer a vida de muita gente se tornar mais feliz, mais suave! Minha tia Berta nunca será por nós esquecida, não há como!
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