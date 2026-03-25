Missa em memória da atriz Berta Loran foi celebrada Igreja Nossa Senhora de Copacabana - Divulgação

Missa em memória da atriz Berta Loran foi celebrada Igreja Nossa Senhora de Copacabana Divulgação

Publicado 25/03/2026 18:49 | Atualizado 25/03/2026 18:50

Rio - Amigos, fãs e familiares celebraram o centenário da atriz Berta Loran durante uma missa na Igreja Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul, na noite da última segunda-feira (23).



Nascida na Polônia, a artista, que faleceu em setembro de 2025, aos 99 anos, marcou história nos palcos e na TV, sendo reconhecida como uma das maiores comediantes de todos os tempos.