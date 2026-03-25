João Guilherme e mais famosos vão a evento em São Paulo

Rio - Vários famosos marcaram presença num almoço no Shopping Iguatemi, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (25). Eles foram clicadas por paparazzis no evento, que celebrou a parceria das personalidades com a marca.

João Guilherme esteve presente e surgiu com novo visual, sem barba. Camisa vermelha, calça preta óculos escuros completaram o visual do ator. A estilista Sasha Meneghel, a modelo Cassia Avila, e as influenciadoras digitais Livia Nunes e Caroline Celico Scarpa também foram ao evento.

À espera do terceiro filho, Isabella Scherer exibiu a barriguinha de grávida. A campeã do "Master Chef Brasil 8", da Band, também posou para fotos ao lado do marido, o surfista Rodrigo Calazans. O casal já é pai dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos.

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