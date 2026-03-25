Cacau Protásio tem perda de visão após usar pomada de cabelo - Reprodução / Instagram

Cacau Protásio tem perda de visão após usar pomada de cabeloReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 13:32 | Atualizado 25/03/2026 13:46

Rio - A atriz Cacau Protásio passou por um susto de saúde após apresentar uma reação alérgica grave associada ao uso de uma pomada capilar. O caso ocorreu durante as gravações do filme "Os Farofeiros 3" e levou à perda temporária da visão no olho direito, além de uma inflamação intensa na região ocular.



Em relato nas redes sociais nesta quarta-feira (25), a artista descreveu o episódio como angustiante. “É uma dor desesperadora, não desejo para ninguém. Vamos ter cuidado com as pomadas, se puder usar outra coisa: gel infantil, creme, sei lá, mas evite usar pomada”, afirmou. Ela também contou que, diante da intensidade da dor, chegou a temer pela própria visão.



Segundo comunicado enviado pela equipe da atriz ao DIA, os primeiros sintomas surgiram ainda na tarde de terça-feira (24), antes de se agravarem durante a madrugada. “A atriz Cacau Protásio apresentou, na madrugada desta quarta-feira, um quadro agudo de dor ocular no olho direito. Os sintomas tiveram início na tarde de terça-feira (24), durante as gravações do filme ‘Os Farofeiros 3’”, diz a nota.



O comunicado também detalha que houve comprometimento temporário da visão e alteração na coloração da região afetada. “Durante o atendimento, foi identificado comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alteração na coloração da região ocular. A atriz foi medicada, está reagindo bem aos medicamentos e segue sob acompanhamento médico”, informou a equipe.



Ainda de acordo com a assessoria, não há previsão para a recuperação total. “Cacau Protásio encontra-se em repouso e cumpre integralmente as orientações médicas. Até o momento, não há previsão para o restabelecimento total do quadro”, conclui a nota.



A atriz segue afastada das atividades profissionais enquanto se recupera e agradeceu o apoio que recebeu de fãs nas redes sociais.