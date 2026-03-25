Nicolas Prattes durante o ’Que Histórias é Essa, Porchat?’ - Reprodução de vídeo / GNT

Nicolas Prattes durante o ’Que Histórias é Essa, Porchat?’Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 25/03/2026 08:03

Rio - Nicolas Prattes relembrou uma viagem com a mulher, Sabrina Sato, na estreia da nova temporada do "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, na noite desta terça-feira (24). Intérprete de Mirinho em "A Nobreza do Amor", o ator relatou que se emocionou ao conhecer Foz do Iguaçu, no ano passado, revelou que era 'alucinado' pela apresentadora desde quando ela integrava o 'Pânico na TV' e confessou que os dois estavam bem animadinhos durante os dias de descanso.

fotogaleria

"Foz de Iguaçu era meu sonho de infância, desde 2006 e 2007, quando descobri. Estava na escola, em aula de Geografia, e vi a foto. Corta para eu indo em 2025 comemorar aniversário de namoro com a Sabrina. A gente estava em um hotel de frente para as Cataratas. Quando o carro parou na frente das Cataratas, abaixei o vidro do carro, meu olho encheu de lágrima. Olhei para trás, Sabrina me filmando. Lembrei nessa aula geografia, quando eu descobri as Cataratas, a gente falava muito programa 'Pânico', que a Sabrina fazia parte, e eu era alucinado por ela... Falei: 'Cara, estou casado com Sabrina Sato e em Foz do Iguaçu com ela. Muita emoção", contou Nicolas.

imagina olhar pro lado e perceber que a sua esposa é a Sabrina Sato, gente…. #PorchatNoGNT #QueHistóriaÉEssaPorchat pic.twitter.com/09VP2gkeqI — Canal GNT (@canalgnt) March 25, 2026

Logo em seguida, ele contou que a viagem foi bem romântica. "Todo lugar era lugar e toda a hora era hora... Uma loucura maravilhosa", disse.

No último dia em Foz do Iguaçu, o casal decidiu fazer um passeio de helicóptero, que passava por cima das cataratas. "Eu paguei preço salgado, pensando que era só a gente, exclusivo. Chegamos lá e tinha mais quatro famílias que iam junto. Sobrou um lugar atrás do piloto e outro do lado. Falei: 'Amor, vai na frente que a visão é muito melhor'... Comecei a chorar e daqui a pouco, comecei a fazer carinho nela (Sabrina). Ela apertou a minha mão de volta", relembrou.

"Meu ombro doía, mas não queria largar dela. Ninguém estava olhando, fui (com a mão) na coxa. Coxa grossa e forte. Falei: 'Caraca, amor, que delícia'. Fiquei o maior tempão. E eu nem estava sendo correspondido. Daqui a pouco alguém cutuca a Sabrina e eu vi que estava com a mão na coxa do piloto, coisa de 10 minutos. Estava de mãos dadas com ele o tempo todo! Eu estava tão emocionado, que nem percebi. Nunca tive tanta vergonha na minha vida", concluiu.