Após susto em Paris, Hariany e irmão de Anitta chegam à Finlândia para aniversário da cantora - Reprodução Instagram

Após susto em Paris, Hariany e irmão de Anitta chegam à Finlândia para aniversário da cantoraReprodução Instagram

Publicado 25/03/2026 16:23

Depois de momentos de tensão na França, Hariany e o namorado, Renan Machado, desembarcaram na Finlândia nesta quarta-feira (25), destino final da viagem organizada por Anitta para celebrar seu aniversário, no próximo dia 30 de março. O casal seguiu para a cidade de Kittilä, onde a cantora reuniu amigos e familiares.

Nas redes sociais, Hariany compartilhou a chegada ao destino e não escondeu o cansaço após o perrengue: "Estou horrorosa e cansada, mas a beleza vem aí", escreveu. Durante o período em que o namorado esteve retido, a ex-BBB apareceu abalada ao relatar que estava sozinha no aeroporto.

Já instalada na hospedagem escolhida pela família, a influenciadora mostrou detalhes do quarto onde ficará: um chalé de vidro com vista para a paisagem nevada da região.