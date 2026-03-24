Irmão de Anitta tem passaporte furtado em aeroporto e está preso em Paris - Reprodução / Instagram

Irmão de Anitta tem passaporte furtado em aeroporto e está preso em Paris Reprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 14:21

Rio - Um imprevisto marcou a viagem internacional de Anitta nesta terça-feira (24). A artista usou as redes sociais para relatar que o irmão, Renan Machado, enfrentou uma situação delicada ao passar por uma conexão em Paris após ter a jaqueta, com o passaporte dentro, furtada na área do raio X do aeroporto.

Segundo a cantora, ela já estava no destino final quando recebeu a notícia de que o empresário não conseguiu seguir viagem. Sem o documento, ele acabou retido pelas autoridades locais e, de acordo com relatos iniciais, pode ser deportado ao Brasil.

“Galera, é o seguinte, eu viajei aqui para o meu aniversário, todo ano eu viajo, vocês já sabem e tal... Estou aqui, acabei de chegar, estou do outro lado do mundo e meu irmão veio passar o aniversário comigo. A gente veio em voo diferente e agora quando eu cheguei, vim saber o seguinte: quando ele foi passar no raio X, deixou a jaqueta e pegaram. E estava com o passaporte dentro”, explicou.

Ainda nos vídeos, Anitta disse que o irmão procurou ajuda no setor de achados e perdidos, mas não encontrou solução. “Então, ele pediu ajuda. Foi nos achados e perdidos para ver se alguém pegou. Ninguém encontra uma solução pra ele. Agora está preso, literalmente. Não deixam ele sair, não deixam ele voltar, não deixam ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?”, apelou.

Sem conseguir contato direto com Renan, a cantora relatou apreensão diante da falta de informações. “Não deixam ele sair, não deixem ele voltar, não deixem ele fazer nada. Agora ele tá sem telefone, não pode mais usar o telefone. Gente, que loucura. Por isso que eu tô meio tensa. Eu estou um pouco nervosa. Então, não sei, ele vai ficar preso? Como é que ele volta? Vai ter que comprar uma passam para ele voltar? Cada hora uma pessoa fala uma coisa. Existe como emitir um passaporte de emergência?”, questionou.

A influenciadora Hariany Almeida, namorada de Renan, também se manifestou nas redes sociais. Ela contou que o empresário foi detido para deportação e relatou o impacto da situação.

“Tô arrasada, ia para uma viagem dos sonhos, meu namorado perdeu o passaporte dentro do aeroporto, ele passou com o passaporte no raio x depois do voo do Brasil na conexão, e esqueceu na bandeija... passou um tempo nos pedimos ajuda de todo mundo, olharam nas câmeras e nada, agora prenderam ele pra deportar de volta para o Brasil, e eu não pude nem ficar com ele... agora tô em outro país, sozinha, e sem nossa viagem.”