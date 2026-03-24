Famosos agitam noite de premiação da internet em São Paulo; veja quem passou por lá

Rio - O Teatro Bradesco, em São Paulo, recebeu nesta terça-feira (24) uma cerimônia que celebrou os principais nomes do universo digital no Brasil. O evento reuniu influenciadores, criadores de conteúdo, empresas e profissionais que se destacam na internet.

Entre os presentes estiveram Ary Fontoura, Carmo Dalla Vecchia, Isabelle Nogueira, Paul Cabanes, Renato Albani, Ruivinha de Marte e Igor Guimarães, que participaram da celebração em categorias como humor, lifestyle, beleza e negócios.

Os vencedores são definidos por meio de votação popular e também por uma academia formada por especialistas, combinando reconhecimento do público com avaliação técnica.

Durante a noite, a influenciadora Laura Brito apresentou a categoria Beleza Revelação. Para a ocasião, ela apostou em um look desenvolvido em parceria com os stylists Matheus Melzani e Igor Garcia, incluindo uma saia da coleção “Nude Total”, da Casa de Criadores (Talentos Senac Moda), assinada pela designer Vitória Savian, com proposta de valorizar a pluralidade dos tons de pele brasileiros.

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