Dira Paes se refresca em cachoeira e celebra conexão com a natureza - Reprodunção Instagram

Dira Paes se refresca em cachoeira e celebra conexão com a naturezaReprodunção Instagram

Publicado 24/03/2026 18:57

Rio - Dira Paes, de 56 anos, aproveitou o calor desta terça-feira (24) para se refrescar em uma cachoeira. A atriz, que interpreta Lígia na novela Três Graças, publicou no Instagram uma sequência de fotos em meio à natureza. Nas imagens, ela aparece de biquíni preto, sorridente, enquanto se banha na água.

Na legenda da publicação, escreveu: "Sou de todas as águas", acompanhado de um emoji de coração marrom.

Recentemente, a artista também celebrou uma conquista pessoal envolvendo a família. Seu filho, Inácio Baião, foi aprovado em dois cursos superiores, em instituições diferentes: Ciências Sociais, na UFRJ, e Relações Internacionais, na PUC. Ao comentar o momento, Dira compartilhou: "Ontem não postei o Inácio com o cabelo cortado por conta da aprovação nas universidades, mas meu povo do Pará está pedindo aqui. Tradição é tradição, né?! Ficou lindo de todo jeito, meu filho".