Dira Paes se refresca em cachoeira e celebra conexão com a naturezaReprodunção Instagram
Dira Paes se refresca em cachoeira e celebra conexão com a natureza: 'Sou de todas as águas'
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