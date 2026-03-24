Claudio Cinti - Reprodução / Instagram

Claudio Cinti Reprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 13:33 | Atualizado 24/03/2026 13:46

Rio - O ator Claudio Cinti, de 60 anos, que fez parte dos humorísticos "Zorra Total" e "Os Caras de Pau", além de participações em "Família é Tudo", "Fuzuê" e "Bom Sucesso" e "Dona de Mim", da TV Globo, enfrenta um novo desafio de saúde poucos meses após passar por um transplante de rim pelo SUS, realizado no fim de 2025. Apesar do sucesso da cirurgia, ele apresentou complicações recentes e segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) após diagnóstico de pneumonia.



A informação foi compartilhada nas redes sociais do artista pela atriz, jornalista e escritora Tammy Luciano, com autorização da família. Segundo ela, o quadro exigiu atenção após um período de cansaço.



"Olá, eu sou Tammy Luciano e estou aqui na rede social do Claudio Cinti, com autorização da família, para dar notícias do nosso amigo. Como vocês sabem, ele fez um transplante de rim, esse transplante deu certo, só que ele começou a ter um cansaço, demorou a buscar ajuda e, quando ele procurou um médico, foi descoberto que ele estava com uma pneumonia. O Claudio está internado no CTI, ele passou momentos difíceis, graças a Deus ele melhorou, mas ele segue no CTI", informou.



Diante da internação e da pausa nas atividades profissionais, amigos e familiares iniciaram uma campanha de apoio financeiro para ajudar nas despesas. O ator Felipe Sanches também apareceu no vídeo e destacou o impacto da situação na rotina da família.



"Aqui é o Felipe Sanches e, como todo mundo sabe, o Claudio tem a vida dele aqui fora, né? Inclusive, tem várias contas para pagar, as contas não param de chegar, mesmo ele estando internado. E desde então, as filhas dele e a família têm arcado com essas despesas e tudo mais. Só que agora está ficando um pouco apertado. Como todos sabem também, o Claudio cuida da mãe dele, que é idosa e mora com ele", explicou.



Tammy ainda ressaltou o histórico solidário do ator, conhecido entre colegas por ajudar outras pessoas em momentos difíceis. "Além da pessoa maravilhosa, o Claudio sempre ajudou muita gente, fez muitas campanhas, pedia pelas pessoas, fraldas, alimentos e agora a gente está aqui pedindo por ele, que está impossibilitado de trabalhar", disse.



Felipe reforçou o pedido de apoio e compartilhou os dados para doações. "Se você puder ajudar mais uma vez o Claudio Cinti, a gente vai ficar muito agradecido e ele com certeza também vai poder te agradecer pessoalmente, está bom? Então, se você puder fazer essa ajuda, o Pix continua sendo o mesmo da outra campanha (CPF: 842.368.417-20 Claudio Vidal Cinti), o Pix em nome do próprio Claudio. E quem tem acesso a essa conta são as filhas e a esposa do Claudio, tá bom? Obrigado aí. Se você puder ajudar nessa campanha, divulgando ou até mesmo com alguma quantia, a gente vai ficar muito grato."