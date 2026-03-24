Silvia Abravanel - Reprodução do Instagram

Silvia AbravanelReprodução do Instagram

Publicado 24/03/2026 11:18

Rio - Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel vai concorrer a uma vaga de deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano. A apresentadora do "Sábado Animado", do SBT, se filiará ao Partido Social Democrático (PSD), na tarde desta terça-feira (24). A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria de imprensa da artista.

Presidente da Associação de Combate à Obesidade (ABCO), Silvia é fruto da união de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em 2024, com Maria Aparecida Vieira, a Cidinha. A apresentadora é casada com Gustavo Moura, cantor da dupla Gustavo Moura e Rafael, e tem duas filhas, Luana, e Amanda.

A criação da Luana, que tem deficiência, impulsionou a participação da artista em iniciativas como o Teleton, realizado em parceria com a AACD, há mais de 25 anos no SBT.

A carreira de Silvia na televisão teve início em 2004, nos programas "Casos da Vida Real" e "Programa Cor de Rosa", ao lado de Décio Piccinini. Ao longo dos anos, também se destacou nos bastidores, como diretora e produtora de importantes atrações da grade do SBT, incluindo "Roda a Roda Jequiti" e o "Programa Silvio Santos". Em 2007, assumiu a direção do núcleo infantil da emissora, liderando produções como "Carrossel Animado", "Sábado Animado", "Domingo Animado" e "Bom Dia & Companhia".

Em 2015, passou a comandar o "Bom Dia & Companhia", acumulando as funções de apresentadora e diretora em um dos programas mais tradicionais da TV brasileira.

Carreira política de Silvio

Para quem não lembra, Silvio Santos entrou na política de forma inesperada durante as eleições presidenciais de 1989 , a primeira eleição direta para presidente desde o fim do regime militar. A candidatura surgiu em um contexto peculiar. Ele foi convidado para ser candidato pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB).

O convite foi aceito por Silvio em cima da hora, poucos meses antes da eleição, após a candidatura de Armando Corrêa, então líder do partido, ser impugnada. Apesar do entusiasmo gerado por sua candidatura, a Justiça Eleitoral impugnou sua candidatura, alegando irregularidades na formação do PMB e no processo de registro da chapa. A decisão foi tomada a poucas semanas da eleição, tirando o apresentador da disputa antes que ele pudesse participar do primeiro turno.