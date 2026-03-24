Junno Andrade e Xuxa em Amsterdã - Reprodução Instagram

Junno Andrade e Xuxa em AmsterdãReprodução Instagram

Publicado 24/03/2026 16:40

Rio - Xuxa, de 62 anos, compartilhou nesta terça-feira (24), no Instagram, um vídeo com registros da viagem que fez pela Europa ao lado do marido, Junno Andrade, também de 62, e da cachorra do casal.

Ao apresentar o conteúdo, ela escreveu: "Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha viagem com o Ju e a Doralice [o pet] pra Amsterdã... Que lugar lindo!". Assista: