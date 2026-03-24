Junno Andrade e Xuxa em AmsterdãReprodução Instagram
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Durante a estadia na cidade, a artista também visitou os bastidores de um novo trabalho. "Também aproveitei pra acompanhar a construção da minha nave pro show e ver tudo de pertinho. Vou mostrando tudo pra vocês… Uma curiosidade: em 2030, Amsterdã vai ser a primeira capital vegana do mundo", contou.
A “nave” mencionada integra o espetáculo O Último Voo da Nave, que terá apresentações no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho. Sobre o projeto, ela afirmou: "Será um divisor de águas. Estou muito ansiosa pra que esse projeto saia do papel. Vai ser importante para mim como mulher, artista, profissional e também pra quem gosta de mim e me acompanha por gerações. Eu quero ver essas pessoas que cresceram comigo se soltarem em um momento mágico”.
Nas imagens publicadas, Junno aparece conduzindo o vídeo e mostrando diferentes momentos do passeio, como um trajeto de bicicleta pela cidade durante a noite e um passeio de barco. Em tom descontraído, ele diz: "Deixa eu ver... Essa menina, essa outra menina e nosso pratinho vegano", ao filmar Xuxa e a cadela Doralice.
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