Marquito - Reprodução / Internet

MarquitoReprodução / Internet

Publicado 24/03/2026 14:56

Rio - O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido nacionalmente como Marquito, enfrentou mais uma etapa delicada em seu processo de recuperação. Internado há quase um mês no Hospital Beneficência Portuguesa, ele passou por uma cirurgia de fixação da coluna cervical na última quinta-feira (19).

A informação consta em boletim médico divulgado nesta terça-feira (24), que detalha a evolução do quadro clínico. Segundo a unidade de saúde, o procedimento ocorreu dentro do esperado e o paciente apresenta melhora positiva no pós-operatório.

“A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli, internado na instituição desde o dia 07 de março (sábado), apresenta evolução clínica favorável. Na última quinta-feira (19), foi submetido a procedimento cirúrgico de fixação da coluna cervical, evoluindo conforme o esperado no pós-operatório. Encontra-se, ainda, em programação cirúrgica para correção de fratura de clavícula. Até o momento permanece sem previsão de alta hospitalar e segue em processo de reabilitação, sob acompanhamento da equipe multidisciplinar”, informou o hospital.

Relembre o caso

O acidente que levou à internação aconteceu no dia 25 de fevereiro. Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e se feriu com gravidade. Em razão das lesões, ele precisou de cuidados intensivos e chegou a ficar em coma induzido.

Dois dias depois, em 27 de fevereiro, enfrentou uma primeira cirurgia na coluna, considerada delicada, com duração de cerca de quatro horas. Já no início de março, no dia 1º, apresentou melhora respiratória, foi extubado, passou a respirar sem ajuda de aparelhos e foi transferido de hospital.

Figura frequente no "Programa do Ratinho", no SBT, Marquito construiu uma trajetória de mais de duas décadas na televisão. O humorista se tornou um dos nomes mais populares do elenco, com participações recorrentes que atravessam gerações desde os anos 1990.