Cariúcha durante entrevista ao ’Sensacional’ - Reprodução de vídeo / RedeTV!

Cariúcha durante entrevista ao ’Sensacional’Reprodução de vídeo / RedeTV!

Publicado 24/03/2026 09:46

Rio - Nova apresentadora do "SuperPop", Cariúcha deu detalhes sobre a vida íntima em entrevista ao "Sensacional", da RedeTV!, exibida na noite desta segunda-feira (23). A artista revelou que está há quase três meses sem fazer sexo e deu detalhes de sua decisão.

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"Estou no celibato. Vai fazer três meses, sem nada. Sem homem nenhum... Vou quebrar agora", disse Cariúcha. Ela, então, explicou o motivo para Daniela Albuquerque. "Faço promessa, é coisa espiritual... Estou tomando banho gelado para acalmar. Joga gelo, água, que passa (a vontade)".

"É propósito. Ainda mais agora que ganhei o programa, me firmei mais ainda. Fiz por causa do programa. Acordo de madrugada e oro. Deu certo... E parece que é uma coisa, você conhece um monte de macho, bonitos, gostosos… parece que o diabo vem para me tentar", brincou.

A apresentadora destacou que depois da estreia do 'SuperPop', nesta quarta (25), já pode se 'aliviar'. "Prometi que depois da estreia eu podia dar uma aliviada. Vou para o Rio de Janeiro, no fim de semana, vou ficar soltinha, soltinha".

Na entrevista, Cariúcha, ainda, entregou que já brocharam com ela na hora H. "Já. Eu descobri o seguinte: é muita emoção ter um mulherão desse na cama. Quando pega assim um cara que não seguram a marimba, eles ficam nervosos. Acham que a gente é muita coisa. Já brocharam, sim, muito difícil, né. Ou também sabe o que: maromba. Homem de academia, nunca mais pego. Toma bomba, aí brocha".

Em outro momento, a apresentadora contou que foi traída diversas vezes. "Fui muito corna".