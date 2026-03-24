A influenciadora revelou que viveu um relacionamento abusivo com Juliano Floss - Reprodução Instagram

A influenciadora revelou que viveu um relacionamento abusivo com Juliano Floss Reprodução Instagram

Publicado 24/03/2026 18:02

Rio - Vivi Wanderley, de 23 anos, trouxe a público detalhes do relacionamento que manteve com Juliano Floss entre 2021 e dezembro de 2023. Em um vídeo, ela afirmou ter vivido uma relação marcada por abuso psicológico e decidiu se pronunciar após cerca de dois anos em silêncio, período em que, segundo contou, não conseguiu falar sobre o que viveu.

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No desabafo, a influenciadora também mencionou uma fala recente de Juliano no BBB 26, quando ele comparou a aparência de mulheres. "Como vocês podem ver, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas, e uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia", disse.Vivi negou que o posicionamento tenha relação com vingança. "Não estou falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira", afirmou. Ela relatou ainda que enfrentou depressão e dificuldade para se expressar publicamente ao longo desse período. Ao revisitar a experiência, resumiu: "o maior trauma de sua vida".Ao detalhar o relacionamento, disse que vivia sob pressão constante e que situações simples acabavam gerando conflitos. “Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa”, contou. "Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado, e isso afetava o ego dele".A influenciadora também relatou o impacto emocional ao descobrir o envolvimento de Juliano com Marina Sena, com quem mantinha amizade próxima. Segundo ela, as duas conviviam com frequência, inclusive em viagens, como uma ida a Fernando de Noronha, e o dançarino chegou a participar desses momentos enquanto ainda estava no relacionamento.“Eu desabafei, chorei no colo dela (...) e depois fomos numa festa. Eu queria conversar com ele porque eu estava sofrendo muito, era uma dependência emocional muito grande, e ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos”, disse.Vivi afirmou que a situação desencadeou uma crise intensa. “Quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto”.De acordo com ela, o impacto foi tão forte que precisou de atendimento médico. “Eu fiquei internada, fiquei inconsciente por três dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte pra me ver e não aconteceu nenhuma ligação, nem pra saber se tava tudo bem”, afirmou.Após o episódio, Vivi contou ter recebido diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático e disse que ainda lida com as consequências do que viveu. “Eu nunca mais fui a mesma., faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Eu não aguento mais”.