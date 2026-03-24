Anitta atualiza situação do irmão em Paris - Reprodução/Instagram

Anitta atualiza situação do irmão em Paris Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2026 19:03 | Atualizado 24/03/2026 19:09

Rio - Anitta tranquilizou os fãs, na noite desta terça-feira (24), após um susto envolvendo o irmão, Renan Machado , que enfrentou um impasse no aeroporto de Paris, na França.

Segundo a artista, a situação já foi resolvida. "Passando aqui para agradecer a todo mundo que entrou em contato e de alguma maneira tentou ajudar o meu irmão que estava preso, calma! Porque a jaqueta dele foi furtada no aeroporto de Paris com o passaporte dentro", explicou ela no stories do Instagram.

Na sequência, Anitta afirmou que o empresário recebeu apoio das autoridades brasileiras no exterior. “A gente conseguiu muita ajuda do consulado e da embaixada brasileira. Já resolvemos, ele já tá sendo solto. Já foi comprovado que não ele não... Porque o aeroporto é assim, vai que é alguém traficando, alguma coisa assim. Enfim, conseguimos comprovar tudo”, declarou.

De acordo com a cantora, Renan já iniciou os procedimentos para retornar ao Brasil. “Ele já está emitindo um novo passaporte e vai ser liberado. Obrigada a ajuda de todo mundo que entrou em contato com pessoas, conhecidos”, disse.

Ainda abalada com o ocorrido, Anitta comentou o impacto da situação. "Eu postei aqui no Stories justamente para conseguir obter essa ajuda, porque foi um susto, né? Imagina você ficar sem [passaporte]...Fora do Brasil... É um super perigo, você fica sem a sua [identidade]... Quem você é", concluiu.

A influenciadora Hariany Almeida, namorada de Renan, também comentou o caso e citou apoio político da primeira-dama, Janja na emissão emergencial do documento. “Janja ajudou a liberar um passaporte novo para ele (Renan) ainda hoje, estou indo no consulado pegar para tirar ele de lá”, escreveu.

Entenda o caso

Horas antes da atualização, Anitta relatou o problema aos seguidores. De acordo com a cantora, o irmão teve a jaqueta retirada no raio-X do aeroporto, com o passaporte dentro. “Pegaram a jaqueta do meu irmão no raio-X e estava com passaporte dentro. Ele pediu ajuda no aeroporto, foi no achados e perdidos para ver se alguém pegou por engano e depois tentou devolver, procurou a polícia, todo mundo, e ninguém achou”, afirmou.

Sem o documento, Renan ficou impedido de deixar o local. “Além de ter sido furtado e levarem o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa nem ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada”, disse a cantora.

Em outro trecho, ela reforçou o apelo por ajuda. “Agora ele está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se tão achando que ele tá inventando, mas não deixam ele sair, não deixa ele voltar, não deixa ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?”.