Tata Werneck erra ao cortar o próprio cabelo - Reprodução de vídeo / Instagram

Tata Werneck erra ao cortar o próprio cabeloReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/03/2026 14:59

Rio - Tata Werneck, de 42 anos, contou nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (24), que errou ao cortar o próprio cabelo. A apresentadora e atriz brincou ao mostrar as madeixas com comprimento desigual.

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"Olha que espetáculo. O cabelão na cintura, deixando crescer há anos. A m*rd* que eu fiz. Não está especial? Não estou podendo nem sair de casa, menina", falou a comandante do programa "Lady Night", do Multishow, em tom descontraído.

Conhecida pelo bom humor, Tata ironizou ainda mais a situação: "Parece que estava tendo uma briga de cachorro e falei: 'O que está acontecendo?'. Fui dar uma olhada e os cachorros cortaram".

Por fim, deixou um recado para os seguidores. "Não tentem cortar seus próprios cabelos. Um beijão, galera". No registro, Tata surgiu com a parte da frente dos fios mais curtas do que o restante das madeixas.

Na tarde deste mesmo dia, a artista compartilhou um registro pintando o cabelo, sugerindo que foi a um salão de beleza para renovar o visual.