A cantora MaiaraReprodução Instagram
Em entrevista ao podcast Tem Base, ele descreveu o impacto da notícia, especialmente na reação de Maiara. "A Maiara nunca mais foi a mesma… e eu vi esse momento. Vi o exato momento em que o olhar da Maiara mudou. E acredito que ela deva ter visto o meu também", contou. Assista:
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Segundo Gustavo, as irmãs estavam no escritório da produtora quando ele chegou ao local. Na ocasião, elas mostraram as últimas mensagens trocadas com Marília, pouco antes do acidente.
"A Maiara chegou do meu lado e começou a mostrar as conversas do grupo delas, com a mensagem de Maraisa às 4 horas da manhã, dizendo 'eu te amo' […] e Marília respondendo: 'Que é isso? Será que eu vou morrer? Que estranho'. E Maraisa respondeu: 'Não' […] Eu estava olhando com dificuldade para o telefone, ouvindo a voz da Marília, e a cabeça tentando processar", relatou.
Além da amizade de anos, Maiara e Maraisa dividiram o palco com Marília Mendonça em diversos projetos, como Agora Que São Elas (2016 e 2018) e Festa das Patroas (2020 e 2021).
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