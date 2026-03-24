A cantora Maiara - Reprodução Instagram

A cantora MaiaraReprodução Instagram

Publicado 24/03/2026 21:36

Rio - Quatro anos após a morte de Marília Mendonça, novos detalhes sobre o dia do acidente voltaram à tona. Gustavo Marques, que integrava a equipe de marketing da cantora, relembrou o momento em que encontrou Maiara e Maraisa logo após a confirmação da tragédia.



Em entrevista ao podcast Tem Base, ele descreveu o impacto da notícia, especialmente na reação de Maiara. "A Maiara nunca mais foi a mesma… e eu vi esse momento. Vi o exato momento em que o olhar da Maiara mudou. E acredito que ela deva ter visto o meu também", contou. Assista: