Sthefany Brito fala sobre maternidade e dá resposta sincera a seguidores - Reprodução Instagram

Sthefany Brito fala sobre maternidade e dá resposta sincera a seguidoresReprodução Instagram

Publicado 24/03/2026 20:44

Grávida do terceiro filho, Sthefany Brito usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para responder seguidores que perguntaram se ela gostaria de ter uma menina. À espera de mais um menino, a atriz afirmou que nunca teve preferência por gênero.

"Sei que essa pergunta vem sem maldade e minha resposta também vai ser sem maldade: por tudo o que é mais sagrado, eu não sonho em ter uma menina. Até porque eu sempre sonhei em ser mãe, independente do que fosse. Eu tinha uma loucura para ter filhos. Vim para a vida para isso, é minha missão de vida. Então, nunca tive preferência e Deus, sabendo disso, me mandou logo três meninos [risos]", disse.

Casada com Igor Raschkovsky desde 2018, ela já é mãe de Enrico, de cinco anos, e Vincenzo, de um, e aguarda a chegada de Felippo, seu terceiro filho. Em outra resposta, também afirmou que não pretende aumentar a família após o nascimento do bebê.

"Não tentarei de jeito nenhum, nenhum outro filho e isso inclui uma menininha. Os nossos planos eram duas crianças, dois filhos independente do que fosse, e Deus na sua infinita bondade me abençoou com mais um príncipe. Mas, será meu último filho e vou fazer laqueadura. Fechamos a fábrica oficialmente".