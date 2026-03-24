Lúcia Veríssimo recorda relacionamento com Gal Costa: ’Um grande amor’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Lúcia Veríssimo recorda relacionamento com Gal Costa: ’Um grande amor’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/03/2026 10:27 | Atualizado 24/03/2026 11:02

Rio - A atriz Lúcia Veríssimo, de 67 anos, recordou o relacionamento que viveu com Gal Costa (1945-2022), ao elogiar o espetáculo sobre a vida da cantora. O musical teve estreia vip no 033 Rooftop, no Teatro Santander, em São Paulo. O registro foi compartilhado através do Instagram, neste domingo (22).

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"É emocionante o espetáculo. Retrata bem a história da vida dela. A minha parte é bacana porque realmente nós vivemos mesmo isso. Foi um grande amor, uma história linda que durou muitos anos. E era de uma união muito intensa", disse Lúcia.

No espetáculo, Walerie Gondim interpreta Gal, enquanto Bruna Pazinato vive Lúcia. A estreia vip, que aconteceu na última segunda-feira (16), também foi prestigiada por Miguel Falabella, Astrid Fontenelle, Bel Lima, Vitor diCastro, Leopoldo Pacheco e mais atores. Com ingressos dos primeiros dias esgotados, a produção estreia nesta sexta-feira (27) e ficará em cartaz até 26 de abril.

A atriz e cantora viveram relacionamento e moraram juntas durante os anos 1980, no Rio. Discreta, Gal nunca falou sobre suas relações amorosas publicamente. A artista morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro de 2022, em São Paulo, vítima de infarto agudo do miocárdio e neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço. Gal tinha um relacionamento com a ex-empresária, Wilma Petrillo.

Após o falecimento, o Gabriel, filho da cantora, e Wilma entraram numa disputa judicial. O jovem defendia que ela e a mãe não tinham um relacionamento amoroso e, por isto, não teria direito à herança. Ele, ainda, chegou a duvidar sobre a verdadeira causa da morte, alegando que não teve autópsia.

Por outro lado, a ex-empresária afirmou ter vivido em união estável com a artista por 24 anos. A batalha chegou ao fim em setembro de 2024, quando os dois decidiram dividir a herança em 50%.

'Gal, O Musical'

O espetáculo "Gal, o Musical" conta passagens emblemáticas da vida de uma das maiores cantoras brasileiras, desde o nascimento, conquistas como artista, seu encontro com os personagens da Tropicália, a relação com a mãe até a adoção do filho Gabriel. Toda a história vem acompanhada de três personagens mitológicos que ajudam a compreender as profundas transformações que a artista atravessou ao longo da vida.