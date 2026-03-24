Tati Machado relata acidente ao tentar carregar carro elétrico - Reprodução / Instagram

Tati Machado relata acidente ao tentar carregar carro elétricoReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 12:53

Rio - A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, compartilhou um imprevisto que marcou o início da semana. Na segunda-feira (23), ela contou que se envolveu em um pequeno acidente ao tentar estacionar para carregar o carro elétrico antes do trabalho.

Segundo Tati, a situação aconteceu em meio à pressa e ao trânsito intenso. Com a bateria em cerca de 30%, ela optou por deixar a recarga para quando chegasse ao local de trabalho. No entanto, encontrou dificuldades ao posicionar o veículo na vaga.

“A vaga seria para eu parar de ré, mas se eu parasse de ré eu não iria conseguir abrir a porta porque tem uma pilastra. Entrei de frente. O cabo ficou [há pouco] de entrar no buraco”, explicou.

Na tentativa de ajustar o carro, a apresentadora decidiu passar por cima do limitador de roda, mas esqueceu de considerar o tamanho da parte dianteira do veículo. “Fui em cima da estrutura de carregamento do carro. Ela entrou no carro e rasgou a parte da frente”, relatou. “Estou com raiva de mim”, completou.

Tati preferiu não avisar o marido, Bruno Monteiro, por mensagem e decidiu contar pessoalmente ao chegar em casa. No entanto, encontrou outro contratempo: um espelho da casa do casal, em Itaipava, havia quebrado.

“Quando vem coisa ruim, uma atrás da outra”, disse. A apresentadora também comentou sobre a superstição envolvendo o episódio. “Eu fico logo nervosa, essa coisa de espelho tem todo um significado… tantos anos de azar, falta de sorte. Vou ver se tem algum significado positivo pelo menos”, afirmou.