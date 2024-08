Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos - Reprodução / SBT

São Paulo - Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do país, morreu nesta sábado (17), aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e morreu em decorrência de um quadro de broncopneumonia após infecção por H1N1 . O apresentador teve uma carreira repleta de momentos marcantes.

O empresário Senor Abravanel desenvolveu sua habilidade com a comunicação trabalhando como camelô. Alguns anos depois, começou sua carreira como locutor de rádio, trabalhando em emissoras como a Rádio Guanabara e a Rádio Nacional, onde começou a desenvolver seu estilo carismático.

Nos anos 1950, Silvio Santos comprou o Baú da Felicidade, ao lado de seu amigo radialista Manuel da Nóbrega. A ideia surgiu a partir de uma necessidade: Silvio Santos precisava encontrar uma forma de financiar suas atividades artísticas e comerciais, e Manuel de Nóbrega queria expandir sua atuação no mercado.

A proposta do Baú era simples, mas inovadora para a época: as pessoas compravam carnês mensais e, ao final do pagamento, tinham o direito de trocar o valor acumulado por mercadorias, além de concorrerem a prêmios. O Baú da Felicidade cresceu rapidamente e se tornou uma das principais fontes de receita para Silvio Santos. O sucesso do empreendimento permitiu que ele investisse em outras áreas, como a televisão, o que levou à fundação do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 1981.

Início na televisão

Silvio Santos começou sua carreira na televisão em 1962, na TV Paulista, com o programa "Vamos Brincar de Forca". O formato era simples: um jogo de palavras em que os participantes precisavam adivinhar palavras ou frases. O programa foi um sucesso e serviu como a porta de entrada de Silvio Santos no mundo da televisão. Ele logo se destacou como um apresentador que sabia entreter e manter a atenção do público.

Com o sucesso de "Vamos Brincar de Forca", Silvio Santos expandiu sua presença na televisão. Ele passou a apresentar outros programas na TV Paulista, que mais tarde foi incorporada à TV Globo. Foi lá que ele lançou o "Programa Silvio Santos", que se tornaria um dos programas mais longevos e icônicos da televisão brasileira.

O "Programa Silvio Santos" estreou em 1963 e trouxe uma combinação de quadros variados, incluindo jogos, gincanas, shows de talentos, e distribuição de prêmios. O programa logo conquistou uma audiência fiel e ajudou a solidificar a imagem de Silvio Santos como o "Homem do Baú", um apresentador carismático que interagia diretamente com o público.

Fundação do SBT e programas marcantes

Em 1981, Silvio Santos fundou o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Com a emissora, ele teve liberdade total para criar e comandar seus programas, o que resultou em uma série de shows de grande sucesso.

O "Show de Calouros" foi um dos programas mais populares do SBT, exibido desde os anos 1970 até os anos 1990. No formato de um concurso de talentos, os participantes apresentavam suas habilidades em diversas áreas, como canto, dança e performances artísticas, e eram julgados por um painel de jurados que incluía figuras excêntricas e polêmicas. O programa era conhecido por suas críticas afiadas e pela interação de Silvio Santos com os participantes e jurados, criando momentos hilários e memoráveis.

Outro programa de grande sucesso, "Qual é a Música?" estreou em 1976 e foi exibido até 2008. No formato de um game show musical, os participantes precisavam adivinhar músicas a partir de pequenas pistas, como algumas notas tocadas por uma banda ao vivo. O programa foi um marco na televisão brasileira e contou com a participação de grandes nomes da música nacional.

"Porta da Esperança" era um programa que realizava os sonhos dos participantes, que enviavam cartas contando suas histórias e desejos. Silvio Santos, com sua habilidade de criar momentos emocionantes, conduzia o programa de forma a gerar grande expectativa, abrindo a "porta da esperança" para revelar se o desejo do participante seria realizado. O programa foi um sucesso nos anos 1980 e 1990, destacando o lado humano e solidário de Silvio Santos.

"Roda a Roda" é um dos programas de maior longevidade no SBT, estreando em 2003 e ainda sendo exibido. Baseado no formato internacional do "Wheel of Fortune", o programa desafia os participantes a girar uma roleta e adivinhar palavras ou frases para ganhar prêmios.

"Tentação" foi um game show exibido entre 1988 e 2009, derivado do quadro "Show do Milhão". O programa envolvia perguntas e respostas de conhecimentos gerais, com prêmios em dinheiro, e era caracterizado pela tensão crescente à medida que os participantes avançavam no jogo. Silvio Santos era conhecido por manter o suspense e tornar o programa uma experiência envolvente tanto para os participantes quanto para o público.

O apresentador recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o Troféu Imprensa, o Troféu Roquette Pinto, e foi o primeiro apresentador de TV a receber a homenagem de Personalidade do Ano da revista "Isto É" em 2001.

Carreira política

Silvio Santos entrou na política de forma inesperada durante as eleições presidenciais de 1989, a primeira eleição direta para presidente no Brasil desde o regime militar. A candidatura surgiu em um contexto peculiar. Ele foi convidado para ser candidato pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB).

O convite foi aceito por Silvio Santos em cima da hora, poucos meses antes da eleição, após a candidatura de Armando Corrêa, então líder do partido, ser impugnada. Apesar do entusiasmo gerado por sua candidatura, a Justiça Eleitoral impugnou sua candidatura, alegando irregularidades na formação do PMB e no processo de registro da chapa. A decisão foi tomada a poucas semanas da eleição, tirando o apresentador da disputa antes que ele pudesse participar do primeiro turno.

Sequestro da filha

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi sequestrada em São Paulo. Ela foi raptada por um grupo liderado por Fernando Dutra Pinto, um criminoso que já havia cometido outros sequestros. Patrícia ficou em cativeiro por uma semana. Durante o período, a família Abravanel manteve negociações com os sequestradores, que inicialmente exigiram um resgate de US$ 10 milhões, mas a quantia foi reduzida para cerca de R$ 500 mil.



Após o pagamento do resgate, Patrícia foi libertada no dia 28 de agosto de 2001. O caso teve grande repercussão na mídia e foi um momento de extrema tensão para Silvio Santos e sua família.

Sequestro de Silvio Santos

Poucos dias após a libertação de Patrícia, no dia 30 de agosto de 2001, o sequestrador Fernando Dutra Pinto surpreendeu o Brasil ao invadir a casa de Silvio Santos, no Morumbi, em São Paulo, e fazer o apresentador como refém. Ele entrou na residência sob o pretexto de se entregar às autoridades, mas acabou mantendo Silvio Santos sob sua mira por cerca de sete horas.



Durante o sequestro, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o secretário de Segurança Pública, Marco Vinicio Petrelluzzi, estiveram pessoalmente na casa de Silvio Santos para negociar com o sequestrador. Fernando exigia garantias de que não seria morto pela polícia. Após longas negociações, ele se rendeu, liberando Silvio Santos e se entregando às autoridades sem que houvesse violência.

Desfile na Tradição

Em 2001, a escola de samba Tradição, do Rio de Janeiro, decidiu homenagear Silvio Santos no Carnaval daquele ano. O enredo do desfile foi intitulado "Hoje é Domingo, é Alegria, Vamos Sorrir e Cantar! Silvio Santos Vem Aí!", uma referência direta à abertura clássica do programa "Programa Silvio Santos" e ao bordão que se tornou parte da cultura brasileira.



O enredo explorou diferentes fases da vida e da carreira de Silvio Santos, desde sua origem humilde como camelô até se tornar um dos maiores empresários e apresentadores do Brasil. O desfile retratou momentos marcantes, como a criação do Baú da Felicidade, sua trajetória na televisão, e sua ligação com o público brasileiro.

Embora o desfile tenha sido um sucesso em termos de público e crítica, a Tradição não conseguiu vencer o Carnaval daquele ano.

"Bambu no seu c*"

O episódio em que uma participante de um programa de Silvio Santos mandou ele "enfiar o bambu no c*" é um dos momentos mais inusitados e lembrados da televisão brasileira. Isso ocorreu durante o quadro "Pergunta para o Auditório", no programa "Programa Silvio Santos".

Durante o quadro, uma menina do auditório foi chamada para participar de uma brincadeira. Ela então questionou ao apresentador: "Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?". Ele respondeu: "Lá vem besteira". E a criança retrucou: "O poste dá a luz em cima. A mulher dá à luz embaixo". Silvio Santos indagou: "E o bambu?". Ela respondeu: "Enfia no teu c*".