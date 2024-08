A apresentador faleceu aos 93 anos neste sábado (17) - Reprodução / Internet

Diversas autoridade e políticos utilizaram as redes sociais para lamentar a perda do apresentador Silvio Santos, na manhã deste sábado (17). Um dos maiores ícones da TV brasileira, ele estava internado desde 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e teve sua morte confirmada através das redes sociais do SBT.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chamou o comunicador de "parte das nossas famílias" e lembrou que, mesmo ausente do programa, Silvio "fascinava, como uma verdadeira lenda".

"Quando ligávamos a televisão ele estava sempre lá, como se fosse parte de nossas famílias. Por isso, hoje o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas “alguém de casa”: de todas as casas. Com uma voz inconfundível, uma simplicidade cativante e um microfone na lapela, Silvio Santos trouxe alegria para milhões de lares brasileiros. Ao longo das décadas, pudemos testemunhar o fascínio da plateia com sua presença. Mais recentemente, ao lado de sua filha, a querida Patrícia Abravanel, percebi que, mesmo ausente durante a celebração dos 60 anos de seu programa, Silvio Santos fascinava, como uma verdadeira lenda. À sua família e seus amigos, os meus sentimentos e as minhas orações, por essa grande perda."

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), expressou seu pesar. "O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros".

Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a magnitude alcançada pelo carisma, pela versatilidade e pelo talento de Silvio Santos o tornou imprescindível como um dos maiores comunicadores de entretenimento. "O Brasil se despede, neste sábado, de Silvio Santos, nome maior da televisão brasileira", disse em nota.

O ministro do STF, André Mendonça, comentou a perda. "Com pesar recebi a notícia do falecimento de Silvio Santos. Silvio deixa um importante legado ao povo brasileiro, não só por ter sido um dos maiores comunicadores da história do país, mas também por sua humanidade e bondade. Rogo para que Deus conforte seus familiares e amigos".

Já o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, salientou que Silvio Santos tem uma história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. "Um empreendedor que, do zero, criou uma das maiores emissoras de televisão do país. Deixará marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público e que atravessou gerações".



Outros ministros do STF também manifestaram pesar pela morte de Silvio Santos. O ministro Alexandre Moraes disse, em nota, que o apresentador era "trabalhador, competente e visionário, sempre soube se comunicar - geração após geração - com todos os brasileiros e brasileiras com sinceridade, alegria e, acima de tudo, muita humildade".



O ministro Luiz Fux ressaltou que por meio de sua comunicação, o comunicador Santos fez o público brasileiro usufruir na plenitude ao direito à felicidade. "Estava sempre sorrindo. Nutriu os brasileiros do sentimento da alegria dominical que conduzia as famílias a se reunirem para assisti-lo".



Já o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou o carisma e o empreendedorismo de Silvio Santos. "foi um dos responsáveis pela consolidação da televisão no Brasil, especialmente a partir da criação do SBT, que chegou a ser a segunda maior emissora do País", disse.



A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) também manifestou pesar com a perda do empresário e ressaltou a atuação do apresentador no segmento de capitalização com a Tele Sena. "Com sua Tele Sena e a associação da Liderança Capitalização à Fenacap, Silvio Santos foi pioneiro em fomentar os títulos e disseminar sua relevância para o País".



Ao manifestar seu pesar pela morte de Silvio Santos, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ressaltou que o comunicado era um artista com múltiplos talentos, comunicador nato, que deixa um legado ao País que jamais será esquecido.

O Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que "não há família que não o tenha assistido aos domingos".

"O Brasil perdeu um dos maiores comunicadores da nossa história. Silvio Santos, que nos deixou hoje aos 93 anos, transformou a televisão brasileira com carisma, alegria, criatividade e um estilo único. Ouso dizer que não há no país uma só família que não o tenha assistido aos domingos.Fica um legado inegável e eterno como apresentador, empresário da comunicação e brasileiro. 'Silvio Santos é coisa nossa'. E sempre será. Meus sentimentos aos familiares, amigos e milhões de fãs. Que Deus o receba de braços abertos e conforte a todos neste momento de dor."

Alexandre Padilha, Ministro das Relações Institucionais e deputado federal por São Paulo, lembrou a alegria do apresentador. "Um dos maiores ícones da televisão brasileira nos deixou neste sábado. Silvio Santos. O Brasil se despede de um de seus maiores comunicadores, um profissional que levou alegria por onde passou e que fez parte da vida de todos nós por tantos anos. Obrigado por tanto, Silvio! Nossos sentimentos aos familiares amigos e fãs. Descanse em paz!"

Romeu Zema (Novo), chefe do Executivo de Minas Gerais, usou as redes sociais para lembrar a alegria do apresentador. "Hoje, o Brasil perde um de seus maiores gênios. Silvio Santos, o eterno ícone da televisão e do entretenimento, partiu, mas será sempre lembrado pela alegria, trabalho e dedicação que marcaram sua trajetória como um dos maiores comunicadores do país. Descanse em paz, Silvio."

Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, falou sobre o empreendedor Silvio Santos. "Perdemos hoje um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Silvio Santos foi um grande empreendedor que animava as manhãs, as tardes e as noites das famílias brasileiras, fazendo parte de diferentes gerações. Deixou um legado de alegria, superação e profissionalismo para todos nós. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

O ex-governador de São Paulo, João Dória, o chamou de "grande rei da televisão brasileira". "O Brasil se despede de uma lenda da televisão: Silvio Santos, o grande rei da TV brasileira. Ao longo de sua brilhante carreira, Silvio Santos encantou gerações, moldou a história da televisão no Brasil e se tornou um vitorioso e admirável empreendedor. Silvio Santos agora vai estampar seu sorriso para sempre em nossa memória."

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo chamou Silvio de "lenda". "Morreu hoje, aos 93 anos, uma das maiores lendas da televisão brasileira. Silvio Santos era presença garantida no lar de milhões de famílias como a minha, trazendo enorme alegria para os nossos domingos. Seu legado para a comunicação é incomparável. Deixará saudades! Um abraço".

O deputado federal por São Paulo, Baleia Rossi (MDB), lamentou a perda. "Meus sentimentos aos familiares e amigos. A todos colaboradores do SBT, Silvio Santos vai deixar muita saudade. Sua vida e obra para sempre serão exemplos para aqueles que acreditam na força do povo brasileiro e do Brasil", disse.

O senador do PT pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, postou seu pesar pela perda do apresentador. "Hoje o Brasil perde o seu maior comunicador. Silvio Santos cravou seu nome na história da televisão brasileira e jamais será esquecido. Meu abraço aos familiares, amigos e a toda equipe do SBT", escreveu.

