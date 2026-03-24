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Elenco do filme 'Cinco Tipos de Medo' se reúne em pré-estreia
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Elenco do filme 'Cinco Tipos de Medo' se reúne em pré-estreia

Barbara Colen, Bella Campos, Xamã e João Vitor Silva estiveram presentes

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Barbara Colen, Bella Campos, Xamã e João Vitor Silva se reúnem em pré-estreia do filme \'Cinco Tipos de Medo\'
Barbara Colen, Bella Campos, Xamã e João Vitor Silva protagonizam filme \'Cinco Tipos de Medo\'
Bruno Bini, João Vitor Silva, Bella Campos, Barbara Colen
Bella Campos
Xamã
João Vitor Silva
Barbara Colen
Xamã e Duquesa
Duquesa
Xamã e Agnes Nunes
Agnes Nunes
Leticia Vieira e Bella Campos
Leonardo Miggiorin
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Rio - O elenco do filme "Cinco Tipos de Medo" se reuniu na pré-estreia em São Paulo, na noite desta segunda-feira (23). Com direção e roteiro de Bruno Bini, o longa-metragem chega aos cinemas no dia 9 de abril.
Protagonistas do thriller, Bella Campos, Xamã, João Vitor Silva e Barbara Colen estiveram presentes. Os artistas posaram para cliques ao lado do diretor. A pré-estreia também foi prestigiada pelos atores Leticia Vieira e Leonardo Miggiorin; e pelas cantoras Agnes Nunes e Duquesa.
'Cinco Tipos de Medo'
O filme acompanha a história de cinco personagens que têm suas vidas cruzadas em um caminho de amor, violência, medo e esperança. O thriller eletrizante foi inspirado em um caso real ocorrido na periferia de Cuiabá, no Mato Grosso. A produção também é estrelada por Rui Ricardo Diaz.
Grande vencedor da última edição do Festival de Cinema de Gramado, o longa conquistou quatro Kikitos: "Melhor Filme", "Melhor Roteiro" e "Melhor Montagem" (Bruno Bini), além de "Melhor Ator Coadjuvante" (Xamã).
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