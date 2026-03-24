Gerson Brenner morreu aos 66 anos - Reprodução do Instagram

Gerson Brenner morreu aos 66 anosReprodução do Instagram

Publicado 24/03/2026 07:32 | Atualizado 24/03/2026 10:43

Rio - A morte do ator Gerson Brenner, nesta segunda-feira (23), gerou uma grande comoção entre a classe artística. Famosos usaram as redes sociais para homenagear o ator, que faleceu aos 66 anos, devido a complicações de sequelas causadas após ser baleado na cabeça durante um assalto em uma rodovia em São Paulo, em 1998.

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Marisa Orth se despediu do artista e recordou o trabalho deles na novela "Rainha da Sucata". "Que começo de ano… Hoje consegui assistir ao capítulo de 'Rainha da Sucata', primeira novela que fiz que está sendo reexibida na TV Globo. Essa foi também a primeira novela de Gerson Brenner. Marcante pra nós dois, éramos vizinhos na trama. Ele era o primogênito de dona Armênia, personagem inesquecível da gloriosa Aracy Balabanian e eu, a filha única de seu Moreira, personagem do mestre Flávio Migliaccio. Foi uma novela muito boa pra nós dois! Fomos lançados, com muito sucesso, para todo o Brasil. Isso mudou completamente a nossa vida! A triste coincidência é que hoje ele partiu", lamentou.

"O caminho do Gerson foi muito difícil, sofreu um atentado criminoso que acabou com sua saúde, lhe tolheu os movimentos e fala. Hoje é dia de lembrar dele lindo! Feliz, Forte e talentoso. Agora você está livre Gerson. Eu poderia apostar que a mamãe das “filhinhas” vai estar te esperando ao chegar no céu. Ela foi minha mãe também viu? Manda um milhão de beijos pra eles e um milhão e meio pra você! Descansa em paz, meu amigo", completou.







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Jandir Ferrari também se despediu do colega. "Vai em paz meu amigo querido, você foi gigante!". Danielle Winits, que fez par romântido com Brenner em "Corpo Dourado" (1998), publicou uma foto dos personagens Alicinha e Jorginho, em cena. "Acordei lembrando que fomos felizes para sempre", escreveu.







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Na mesma rede social, Miguel Falabella postou: "Que tristeza! Lembro tanto dele!". Já Bel Kutner destacou: "Uma força da natureza! Um colega adorável com uma energia sem fim. Meus sentimentos para toda a família".

O estilista de moda Lino Villaventura lembrou com carinho do artista. "Gerson trabalhou comigo como modelo em 86-87 . Sempre alegre divertido e brincalhão. Torci com sua carreira de ator e sofri quando foi vitima de atentado brutal. Foi uma pessoa especial e com certeza vai ser recompensado onde estiver. Que Deus o receba como ele merece".



