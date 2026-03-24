Filha de Gerson Brenner resgara vídeo com o pai - Reprodução do Instagram

Filha de Gerson Brenner resgara vídeo com o paiReprodução do Instagram

Publicado 24/03/2026 08:22 | Atualizado 24/03/2026 10:18

Rio - Vica Brenner resgatou um vídeo ao lado do pai, Gerson Brenner, que morreu aos 66 anos, nesta segunda-feira (23), e publicou no Instagram Stories. Nas imagens, ela aparece dentro de um carro com o artista, que já lidava com sequelas de um tiro durante um assalto em São Paulo, em 1998, e vibra com o momento especial.

"Olha quem está tirando onda de carro! Está se achando muito", afirma Vica no vídeo. Em meio ao luto, ela publicou o emoji de um coração machucado nas imagens.

O veículo adaptado para Gerson foi comprado com o dinheiro de uma 'vaquinha online', feita em 2021. Na época, Vica agradeceu as pessoas que contribuiram. "Sem vocês nada disso seria possível, agradeço imensamente a cada um que fez parte disso. Ele nem acreditou! Era realmente inalcançável para nós, realização de um sonho! Gratidão, estamos felizes demais. O galã está motorizado", escreveu.

'O cara mais forte que já existiu'



Na manhã desta terça (24), Vica falou sobre a perda do pai e destacou a força dele. "É o fim do caminho. Estou sentada na poltrona do ônibus, indo para uma viagem não programada. Diferente do entusiasmo, o que eu sinto é a falta. A cada minuto que durmo, acordo 40, e, enquanto estou acordada, me sinto ridiculamente lúcida ao ponto de entender que não daria para viver tudo o que eu sonhei nessa vida, sempre me faltaria o sonho de ser a menina do meu pai, de ganhar colo, de ser filha", escreveu.



"Agora... agora é o fim do caminho. Ele nunca mereceu percorrê-lo numa cadeira de rodas. inclusive, espero que esteja correndo agora. É o começo de um novo caminho. Seja lá qual for a missão dele nessa terra, acabou. ele conseguiu. O cara mais forte que já existiu, que conversava pelo olhar. Palavras eram desnecessárias perto da transparência dos seus olhos. Vou morrer de saudades, principalmente de tudo que não vivemos", completou.