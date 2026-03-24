Denize Taccto se despede de Gerson Brenner - Reprodução do Instagram

Denize Taccto se despede de Gerson Brenner Reprodução do Instagram

Publicado 24/03/2026 07:55 | Atualizado 24/03/2026 08:06

Rio - Musa dos anos 90, Denize Taccto homenageou o ex-companheiro, Gerson Brenner, pai da sua filha, Vica Brenner, de 27 anos, em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada desta terça-feira (24). Ela compartilhou uma foto do ator, que morreu aos 66 anos, nesta segunda (23), e recordou a luta dele para sobreviver depois de sofrer sequelas causadas por um tiro que levou durante um assalto, em São Paulo.

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"Guerreou, sim, contra todas as injustiças deste país. Contra a impunidade que acabou com a alegria dele. Um cara de 38 anos que mal pôde ver a filha nascer. Guerreou contra um sistema que protege bandido e mantém o cidadão do bem refém. Nunca teve apoio dos direitos humanos, nunca!", escreveu.

"Sofreu na pele a crueldade que este país impõe ao seu povo: insegurança, violência e descaso. Que agora ele possa descansar em paz desse mundo cruel. Que Deus receba o cara mais generoso que já conheci. Adeus, Gerson. Você guerreou de verdade. O céu está te esperando", finalizou.

Separação

Em 2020, Denize falou sobre separação dos dois em entrevista ao canal "Lisa, Leve e Solta", no YouTube. "O juiz deu por despacho que eu ficasse com a minha filha que era recém-nascida e era um ser que precisava de muito mais atenção. Já ele ficaria com os familiares que tanto pleitearam, que tanto queriam, que tanto fizeram para tirar uma guarda provisória que eu tinha na época, e isso tudo em trâmite judicial", disse ela, que negou ter abandonado o artista depois dele ser vítima de assalto e ter sequelas devido ao tiro. "Não foi abandono, foi uma decisão do juiz, as pessoas também se recordam que eu estava grávida [na época do assalto] e tinha uma filha para criar", acrescentou.