Denize Taccto se despede de Gerson Brenner Reprodução do Instagram
Denize Taccto se despede do ex-marido, Gerson Brenner: 'Guerreou de verdade'
Musa dos anos 1990 destacou a força do artista
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Stenio Garcia recebe alta hospitalar
Informação foi divulgada pela mulher do ator, Mari Saade, através das redes sociais, na madrugada desta terça-feira (24)
Marisa Orth e outros famosos lamentam a morte de Gerson Brenner:
Ator faleceu aos 66 anos nesta segunda-feira (23)
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