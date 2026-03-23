Giulia Be e John Conor Kennedy - Divulgação

Giulia Be e John Conor KennedyDivulgação

Publicado 23/03/2026 20:28 | Atualizado 23/03/2026 20:28

A cantora, compositora e atriz Giulia Be oficializou o casamento com o advogado John Conor Kennedy em uma cerimônia discreta realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, restrita a familiares.

Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos Estados Unidos. Após a união, a artista passou a adotar o nome Giulia Marinho Kennedy em documentos oficiais.

O casal ainda se prepara para uma nova comemoração. A cerimônia religiosa está prevista para o dia 10 de outubro de 2026, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro.