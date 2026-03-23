Solteira, Paloma Bernardi dança com Tigrão em festa infantilReprodução / Instagram
Solteira, Paloma Bernardi samba com Tigrão em festa infantil: 'Querendo me seduzir'
Atriz se divertiu ao som de 'P do Pecado' neste domingo (22)
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