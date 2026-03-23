Solteira, Paloma Bernardi dança com Tigrão em festa infantil - Reprodução / Instagram

Solteira, Paloma Bernardi dança com Tigrão em festa infantilReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 17:13 | Atualizado 23/03/2026 17:14

Rio - A atriz Paloma Bernardi protagonizou um momento inusitado e bem-humorado durante uma festa infantil realizada no último domingo (22), no Rio. Solteira, a artista entrou no clima da comemoração e acabou roubando a cena ao dançar com um animador caracterizado como o Tigrão, personagem clássico da turma do Ursinho Pooh.

Ao som de “P do Pecado”, hit do grupo Menos é Mais em parceria com Simone Mendes, Paloma não hesitou em aceitar o convite para a dança. O momento arrancou risadas dos convidados.

Com bom humor, a atriz comentou a interação: “Eu senti que o Tigrão estava querendo me seduzir com seu gingado. Parei na dele”.

A festa celebrou o aniversário de Caetano, filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch, e reuniu amigos e familiares, Durante o evento, Paloma também posou para fotos ao lado das crianças, incluindo Alice, filha da cantora Maria Gadú.