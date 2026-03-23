Novo casal? Maiara troca declarações com cantor sertanejo - Reprodução / Instagram

Novo casal? Maiara troca declarações com cantor sertanejoReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 14:05

Rio - Novo casal? Maiara, dupla de Maraisa, trocou declarações amorosas com o cantor Fabricio Fiori. Através dos stories do Instagram, na madrugada desta segunda-feira (23), a artista compartilhou print da chamada de vídeo de quase duas horas com o sertanejo.

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No registro, os dois fizeram gestos de "coração". Maiara, ainda, salvou o contato de Fabricio como "Mai Mai" e 'emoji apaixonado'. "Se você pudesse se enxergar com meus olhos, você veria o tanto que o seu coração é lindo. Eu não tenho como agradecer o tanto que tem sido atencioso e amoroso comigo. [...] Para nós não existe nada impossível. Quem tem Deus tem tudo! Nada vai nos parar. Te amo", escreveu ela.



A dupla sertaneja de Fred retribuiu a declaração, ao repostar a publicação. "Também te amo. Ter o privilégio de ter você por perto é um presente de Deus". Em março do ano passado, Maiara reatou o relacionamento com o músico Matheus Gabriel, mas também colocou um ponto final.

O ex-casal iniciou o relacionamento em junho de 2023, e se separou meses depois. Entre mais idas e vindas, os dois ficaram juntos até o final de 2024. Pouco tempo depois, ela iniciou o namoro com o empresário Mohamed Nassar. A relação durou até fevereiro de 2025.

Entre 2019 e 2023, Maiara viveu um relacionamento ioiô com o cantor Fernando Zor, dupla de Sorocaba. Recentemente, surgiram rumores de supostos affairs da cantora com o influenciador Jhonathan Coelho, o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo, e o humorista João Quirino.