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Famosos marcam presença na pré-estreia de 'Velhos Bandidos' no Rio
Evento reuniu nomes como Ary Fontoura, Marcelo Faria e Hugo Bonemer em cinema da Zona Sul
Rio - A pré-estreia do filme Velhos Bandidos movimentou o Kinoplex Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, e reuniu diversos nomes conhecidos nesta semana. Entre os presentes estavam a jornalista Sonia Bridi, o comunicador René Silva, além dos atores Henrique Diaz e Hugo Bonemer.
O evento também contou com a presença de Marcelo Faria, Reginaldo Faria, Ary Fontoura e do diretor Cláudio Torres.
Com estreia marcada para 26 de março de 2026, o longa é uma comédia estrelada por Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, que vivem Marta e Rodolfo, um casal de aposentados que decide planejar um ousado assalto a banco em busca de uma última grande aventura. Para colocar o plano em prática, eles contam com a ajuda de personagens mais jovens, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta.
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