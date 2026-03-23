Famosos marcam presença na pré-estreia de 'Velhos Bandidos' no Rio

Rio - A pré-estreia do filme Velhos Bandidos movimentou o Kinoplex Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, e reuniu diversos nomes conhecidos nesta semana. Entre os presentes estavam a jornalista Sonia Bridi, o comunicador René Silva, além dos atores Henrique Diaz e Hugo Bonemer.

O evento também contou com a presença de Marcelo Faria, Reginaldo Faria, Ary Fontoura e do diretor Cláudio Torres.

Com estreia marcada para 26 de março de 2026, o longa é uma comédia estrelada por Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, que vivem Marta e Rodolfo, um casal de aposentados que decide planejar um ousado assalto a banco em busca de uma última grande aventura. Para colocar o plano em prática, eles contam com a ajuda de personagens mais jovens, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta.

Relatar erro