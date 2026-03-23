Lívia Andrade curte dia de sol em Miami - Reprodução Instagram

Lívia Andrade curte dia de sol em MiamiReprodução Instagram

Publicado 23/03/2026 22:02 | Atualizado 23/03/2026 22:02

A apresentadora Lívia Andrade aproveitou a segunda-feira (23) em clima de férias e dividiu com os seguidores momentos de descanso em Miami. Nas redes sociais, ela publicou cliques curtindo o dia ensolarado e mostrou todo o seu bom humor.

“Eu amo muito tudo isso... A melhor segunda-feira é hoje, e ela nem terminou ainda ”, escreveu na legenda.

Nas imagens, Lívia aparece de biquíni e chamou atenção pela boa forma. Nos comentários, fãs não economizaram elogios. “Maravilhosa demais”, disse um seguidor. “A Lívia está em uma fase muito linda”, comentou outro.

