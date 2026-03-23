Lívia Andrade curte dia de sol em MiamiReprodução Instagram

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A apresentadora Lívia Andrade aproveitou a segunda-feira (23) em clima de férias e dividiu com os seguidores momentos de descanso em Miami. Nas redes sociais, ela publicou cliques curtindo o dia ensolarado e mostrou todo o seu bom humor.
“Eu amo muito tudo isso... A melhor segunda-feira é hoje, e ela nem terminou ainda ”, escreveu na legenda.
Nas imagens, Lívia aparece de biquíni e chamou atenção pela boa forma. Nos comentários, fãs não economizaram elogios. “Maravilhosa demais”, disse um seguidor. “A Lívia está em uma fase muito linda”, comentou outro.
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Lívia Andrade curte dia de sol em Miami
Lívia Andrade curte dia de sol em Miami
Lívia Andrade curte dia de sol em Miami
Lívia Andrade curte dia de sol em Miami
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