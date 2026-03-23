A atriz britânica Jessica Gunning, de 40 anos - Reprodução Netflix

A atriz britânica Jessica Gunning, de 40 anosReprodução Netflix

Publicado 23/03/2026 18:45 | Atualizado 23/03/2026 18:45

A atriz britânica Jessica Gunning, de 40 anos, compartilhou detalhes sobre sua vida pessoal e explicou por que passou mais de três décadas sem se envolver sexualmente. Em entrevista ao jornal The Times, publicada no sábado (21), a estrela da série "Bebê Rena" relacionou essa escolha ao modo como lidava com relacionamentos e ao processo de compreensão da própria sexualidade.

Segundo ela, a ausência de experiências amorosas estava ligada ao fato de não se interessar por homens, o que a levava, inconscientemente, a evitar esse tipo de envolvimento. “Nunca tive um relacionamento. Com ninguém”, afirmou. A atriz contou ainda que, por não se identificar com esse padrão, acabava criando laços afetivos sem intimidade e não se via confortável em situações de flerte.

Jessica também destacou que, naquele período, não se sentia solitária. Muito envolvida com a carreira, encontrou nas personagens que interpretava uma forma de vivenciar diferentes experiências. Além disso, vivia com a melhor amiga e mantinha uma rotina que considerava satisfatória.

Mesmo sem uma vida sexual ativa, ela afirmou que sempre teve uma relação positiva consigo mesma. Disse se sentir conectada à própria sexualidade e emocionalmente realizada, sem a sensação de que algo estava faltando.

A virada aconteceu quando passou a entender melhor quem era. A atriz se assumiu publicamente em 2022 e descreveu o momento como decisivo. Em participação no podcast Reign With Josh Smith, em junho de 2024, ela relembrou essa fase como um ponto de clareza.

“Aquilo foi algo muito importante para mim”, disse. “Eu percebi que era uma mulher gay assumida. Foi quando tudo fez sentido e eu consegui me entender completamente.”