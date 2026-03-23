Ana Hickmann e Edu Guedes fazem ensaio pré-casamento com os filhos, Maria e Alezinho - Reprodução de vídeo / Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes fazem ensaio pré-casamento com os filhos, Maria e AlezinhoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/03/2026 14:52

Rio - Ana Hickmann, de 45 anos, e Edu Guedes, de 51, fizeram ensaio pré-casamento com os filhos, Maria, 17, e Alezinho, 11. Através das redes sociais, neste domingo (22), a apresentadora compartilhou os registros e os bastidores dos preparativos rumo à cerimônia religiosa, que acontecerá no dia 12 de setembro.

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O casal e os filhos vestiram roupas brancas na sessão de fotos ao ar livre. A jovem é fruto do antigo relacionamento do chef de cozinha com Daniela Zurita. Já o adolescente nasceu no casamento anterior da modelo com Alexandre Correa. Ana, ainda foi clicada montando a cavalo. Os registros foram feitos pelo fotógrafo Nilson Versatti.

Ana e Edu tornaram o relacionamento público em março de 2024. Em junho, o apresentador pediu a modelo em casamento durante uma viagem em Portugal. Em maio do ano passado, oficializaram a união no civil.