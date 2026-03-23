Viviane Araujo - Reprodução do Instagram

Viviane AraujoReprodução do Instagram

Publicado 23/03/2026 11:07

Rio - Intérprete de Consuelo em "Três Graças", Viviane Araujo deu um show de beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, nesta segunda-feira (23). De biquíni, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro posou para fotos durante um passeio de lancha e exibiu o corpão sarado.

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"Uma semana linda e energizada pra nós, meus amores", escreveu ela na legenda. Vivi, claro, recebeu uma chuva de elogios dos fãs. "Gatona", disse um admirador da artista. "Que mulher maravilhosa", opinou outro. "Um corpo, né", reagiu uma terceira pessoa.

Outros comentários como "é gostosa e não é pouco", "maravilhosa", "patrimônio nacional", "musa" e "linda" também foram publicados na rede social. Casada com Guilherme Militão e mamãe de Joaquim, Vivi completará 51 anos nesta quarta (25).