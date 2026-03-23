Bárbara Borges faz alerta após sofrer tentativa de assalto no Rio - Reprodução / Instagram

Bárbara Borges faz alerta após sofrer tentativa de assalto no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 19:39

Rio - A atriz Bárbara Borges fez um alerta aos seguidores após sofrer uma tentativa de assalto em Copacabana, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu no domingo (22), mas foi relatado por ela nas redes sociais nesta segunda-feira (23).



Segundo a artista, a abordagem partiu de um motoqueiro que usava mochila com identidade visual semelhante à de um aplicativo de entrega. Ela contou que havia acabado de almoçar na região e decidiu pegar o celular por alguns segundos na porta do restaurante.



“Apesar de eu já ter visto vários vídeos de pessoas vítimas desse tipo de roubo, eu pensei em mandar uma mensagem para um amigo em frente à porta do restaurante, peguei o celular e pensei assim: ‘Vai ser rapidinho’. Eu comecei a escrever a mensagem, no entanto, a gente vive em estado de alerta”, disse.



Bárbara relatou que percebeu a aproximação da moto a tempo de reagir. “Então eu estava com a minha antena parabólica ligada e eis que consegui perceber, sentir, visualizar uma moto passando, identifiquei a logo famosa e aí, em questão de segundos, a moto já subiu em cima da calçada. E nesse tempo em que estava vindo na minha direção, foi o tempo que consegui travar o celular aqui com os meus dedos, com a minha mão”, contou.



A atriz descreveu o momento do susto e a tentativa frustrada de roubo. “Senti a mão da pessoa ainda batendo aqui nos meus dedos, só que ele não conseguiu pegar bem, mas senti aquele solavanco da moto, ele foi”, afirmou.



Após o ocorrido, pessoas que estavam na rua se aproximaram para ajudar. Em casa, ela ainda lidou com o impacto da situação. “As pessoas que estavam na rua pararam, vieram até mim e falaram: ‘Está tudo bem?’. Ainda cheguei em casa com a adrenalina muito alta, mesmo não tendo conseguido roubar, eu acho que só o ato, né, a situação... Ontem, para dormir, eu fiquei revisitando toda hora esse momento e aqueles segundos em que tensionei meu corpo. Eu sabia do risco e, ainda assim, eu pensei assim: ‘poxa, rapidinho’, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente”, relatou.



Por fim, Bárbara chamou atenção para o uso indevido de elementos visuais de aplicativos por criminosos e criticou a falta de segurança. “Estamos vulneráveis, porque a gente vive uma falha estrutural do nosso estado que não entrega para a sociedade o básico, que é a segurança (...) Acaba sobrando o quê? Para a gente”, concluiu.