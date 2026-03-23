Eduardo Sterblitch e Louise D?Tuani celebram 3 anos do filho com festa temática no Rio - Reprodução Instagram

Eduardo Sterblitch e Louise D?Tuani celebram 3 anos do filho com festa temática no RioReprodução Instagram

Publicado 23/03/2026 17:18

O ator Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani comemoraram, neste domingo (22), o aniversário de 3 anos do filho, Caetano, com uma festa especial no Rio de Janeiro. A celebração teve como tema o universo do Ursinho Pooh e sua turma.

O evento aconteceu em uma casa de festas e contou com diversas atividades para entreter as crianças. Durante a comemoração, o aniversariante se divertiu pintando e desenhando em azulejos, além de brincar com amigos e convidados.

Caetano também interagiu com personagens como Pooh, Tigrão e Mickey Mouse, que fizeram parte da programação. Entre os convidados famosos, marcaram presença as atrizes Paloma Bernardi e Letícia Colin. A cantora Maria Gadú levou a filha, Alice, de 3 anos, que chamou atenção ao surgir com um vestido inspirado na Mulher-Maravilha.

Em clima descontraído, Eduardo foi o responsável por um dos momentos mais animados da festa: estourar o tradicional bexigão recheado de doces. Assim que o balão foi furado, as crianças correram para pegar as guloseimas espalhadas pelo chão.