Influenciador se manifesta após ser agredido por Orochi em boate no Rio - Reprodução / Instagram

Influenciador se manifesta após ser agredido por Orochi em boate no RioReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 19:02 | Atualizado 23/03/2026 19:04

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o artista aparece agredindo o influenciador após uma discussão iniciada ainda dentro do espaço. Renato precisou de atendimento médico e apresentou sangramento na cabeça após o confronto.

Na tarde desta segunda-feira (23), o influenciador usou as redes para rebater a versão de que o episódio teria relação com assédio. Segundo ele, o desentendimento tem origem em uma rixa antiga entre os dois. “Estão querendo tirar o bagulho de contexto, falando que eu sou assediador. Não teve disso de assédio, nada disso”, afirmou.

Renato também descreveu a sequência de provocações que antecedeu a agressão. “Simplesmente Orochi me tacou um copo, eu taquei gelo nele, entendeu? E já tem uma rixa porque eu fui falar da Lara Jucá lá no Rancho do Maia, então, não teve nada de assédio, irmão. Estão querendo tirar a parada de contexto”, completou.

As imagens mostram o momento em que uma mulher se aproxima do rapper e reclama da postura do influenciador. Em seguida, Orochi confronta Renato com a pergunta: “Por que você fez isso?”. Logo depois, o cantor arremessa um copo, o que dá início à troca de objetos.

O influenciador reage com um balde de gelo, e o artista desce do palco. A partir daí, a situação escala para agressão física. O vídeo registra o momento em que Renato é atingido e o rastro de sangue no local.

Até o momento, Orochi não se pronunciou oficialmente sobre o caso.