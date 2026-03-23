Orochi se envolve em briga em balada no Rio e agride influenciador - Reprodução / Instagram / X

Orochi se envolve em briga em balada no Rio e agride influenciadorReprodução / Instagram / X

Publicado 23/03/2026 12:46

Rio - O rapper Orochi se envolveu em uma briga na madrugada desta segunda-feira (23), durante uma apresentação na boate Vitrinni na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O artista, cujo nome de batismo é Flávio César Costa de Castro, de 26 anos, trocou agressões com o streamer Renato Azevedo, conhecido como Matte Afrodisíaco, após uma confusão no local.



Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, o desentendimento começou depois que o influenciador teria arremessado um balde de gelo em direção ao palco. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Orochi desce e parte para cima de Renato, iniciando uma sequência de socos. O criador de conteúdo aparece com o rosto ensanguentado após a agressão.



Testemunhas afirmam que, antes da briga, o cantor conversava com um grupo de mulheres e passou a encarar o influenciador, que ameaçava jogar o objeto. A situação escalou rapidamente e terminou com a intervenção de seguranças, que afastaram os dois envolvidos.



Nas redes sociais, o rapper N-Teen, amigo de Orochi, comentou o episódio e deu sua versão do ocorrido. “Quebramos tudo e outra: Orochi representou. Maluco foi jogar baldezinho no Orochi, quebramos tudo, fechamos com chave de ouro essa porr*. Chegamos na Vitrinni, Orochi demorou, e eu falei: ‘Oh, Orochi, chega logo, já vai amanhecer’”, relatou.



Em outro trecho, ele detalhou o momento que antecedeu a confusão: “O Orochi chegou, o cara jogou o balde de gelo na cabeça das 'gurias' e o Orochi olhou e perguntou o porquê ele fez isso. Ele pegou o balde e jogou no Orochi, aí nós quebrou tudo, eu, o Orochi, até aquele parente do Orochi lá, o Shenlong, quebramos tudo”.



Até o momento, nem Orochi nem Renato Azevedo se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Confira:

Orochi se envolveu em confusão após mulheres alertarem que um homem estaria jogando bebida e gelo nelas durante o show.



Vídeos mostram o rapper tentando entender a situação antes da briga. O homem ficou ferido. pic.twitter.com/hy3u24qv7j — TRAP NA CENA (@trapnacena) March 23, 2026