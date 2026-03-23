Luan Santana e Jade Magalhães surgem agarradinhos antes de apresentação no Paraná - Reprodução Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães surgem agarradinhos antes de apresentação no ParanáReprodução Instagram

Publicado 23/03/2026 15:59

Luan Santana contou com a companhia de Jade Magalhães antes de subir ao palco em São José dos Pinhais, no Paraná, neste domingo (22.03). A influenciadora dividiu com os seguidores uma selfie no espelho em que aparece ao lado do artista, pouco antes de mais um show.

Na imagem, os dois chamaram atenção pela harmonia nas produções. Jade escolheu um visual elegante e minimalista, usando um blazer em tom claro como vestido, combinado com sandálias delicadas, acessórios discretos e óculos escuros, reforçando a proposta fashionista. Já Luan apostou em um look moderno com toque casual, composto por regata preta, calça de alfaiataria e sapatos sociais, equilibrando conforto e estilo.

Já na manhã desta segunda-feira (23.03), Jade voltou às redes sociais para compartilhar um novo registro, desta vez da filha do casal, Serena, de um ano. Na foto, a menina aparece de costas, já que os pais optam por preservar sua identidade.

"Bom dia grudadinha no meu pacote", escreveu Jade na legenda da publicação.